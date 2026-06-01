Франция задержала танкер, шедший из России: Макрон раскрыл подробности. Видео

Франция задержала в Атлантике танкер, который направлялся из России и находится под международными санкциями. Операцию провели французские военно-морские силы при поддержке союзников, в частности Великобритании.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что подобные действия являются принципиальным ответом на попытки обхода санкций и финансирования войны против Украины. Об этом он написал в соцсети Х.

Речь идет о танкере Tagor, который, по словам Макрона, был перехвачен в международных водах Атлантического океана. Операция проводилась в строгом соответствии с нормами международного морского права и при участии нескольких партнеров Франции.

Президент Франции подчеркнул, что задержанное судно входит в так называемый "теневой флот" России, который используется для обхода международных санкций. По его словам, такие корабли не только нарушают ограничения, но и способствуют финансированию войны, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет.

"Недопустимо, чтобы суды обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", – подчеркнул он.

По его словам, танкеры "теневого флота" часто не соблюдают базовые правила судоходства, что создает угрозу как для окружающей среды, так и для безопасности людей.

По данным морского мониторингового портала VesselFinder, танкер Tagor направлялся из российского Мурманска в один из портов в Балтийском море. Судно ходит под флагом Мадагаскара.

Макрон также обнародовал видео операции, на котором зафиксирована высадка десанта с вертолета на борт танкера. Он подчеркнул, что Франция и в дальнейшем будет активно противодействовать попыткам обхода санкций и нарушением международного права на море.

Как сообщал OBOZ.UA, рядом с побережьем Турции, примерно в 2-3 км от района Килиос вблизи Стамбула, были атакованы по меньшей мере три танкера, которые идентифицируют как часть так называемого "теневого флота". Морские беспилотники поразили суда, но часть из них не взорвалась, что уменьшило масштаб разрушений.

Напоминаем, что Украина раскрыла данные 12 танкеров и более 200 капитанов судов, причастных к экспорту нефти и перевозке грузов военного назначения России. Разведка призывает запретить этим судам заходить в порты и отказать им в обслуживании, а капитанам закрыть въезд в цивилизованные страны.

