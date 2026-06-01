США нанесли удары по пунктам управления дронами в Иране: что известно об операции

США нанесли удары по иранским радарам, а также пунктам управления беспилотниками на юге Ирана и на острове Кешм. Удары были нанесены в ответ на сбитие иранцами американского беспилотника MQ-1 и атаки на телекоммуникационные объекты.

Уничтожены средства ПВО, наземная станция управления и дроны-камикадзе. Детали операции раскрыли в Центальном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

Что известно

Удары по целям на территории Ирана американские военные нанесли в выходные. Атака пришлась по иранским радарам и пунктам управления дронами в районе Горук на юге страны и на иранском острове Кешм.

"Взвешенные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, которые включали сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами. Американские истребители быстро отреагировали, уничтожив иранские средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два беспилотника одностороннего боя, которые представляли явную угрозу для судов, проходивших через региональные воды", – указано в сообщении CENTCOM.

В Центальном командовании ВС США подчеркнули, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не пострадал.

"CENTCOM будет продолжать защищать активы и интересы США в ответ на неоправданную иранскую агрессию во время текущего прекращения огня", – заверили военные США.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп решил пересмотреть отдельные положения будущей сделки с Ираном. Это произошло, когда переговоры вышли на финальную стадию.

Президент США выдвинул дополнительные требования после ознакомления с проектом соглашения, который был наработан в ходе предыдущих контактов между американской и иранской сторонами.

Наибольшие замечания американского президента касаются пунктов, связанных с иранской ядерной программой.

