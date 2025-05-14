Трамп встретился с президентом Сирии: какие заявления прозвучали и что известно

Президент США Дональд Трамп в рамках своего визита в страны Ближнего Востока провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стоит отметить, что это была первая встреча лидеров двух государства за последние 25 лет.

Видео дня

По итогам переговоров глава Белого дома анонсировал отмену всех санкций против Сирии. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Американский президент рассказал, что Соединенные Штаты и Сирия будут работать над присоединением большего количества стран к "Авраамовым соглашениям", которые способствовали экономическому и оборонному сотрудничеству стран Ближнего Востока. Также Трамп объяснил, что снятие санкций с Сирии является частью мер по нормализации отношений с новым правительством страны и дает Сирии "шанс на мир".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что к переговорам Трампа и аль-Шараа по телефону присоединился президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий президент похвалил президента Трампа за отмену санкций против Сирии и взял на себя обязательство работать вместе с Саудовской Аравией для содействия миру и процветанию в Сирии.

В свою очередь Трамп сказал президенту аль-Шараа, что у него есть огромная возможность сделать что-то историческое в своей стране. В частности, американский президент рекомендовал аль-Шараа выполнить несколько важных решений:

– подписать "Авраамовы соглашения" с Израилем;

– приказать всем иностранным террористам покинуть Сирию;

– депортировать палестинских террористов;

– помочь Соединенным Штатам предотвратить возрождение ИГИЛ;

– взять на себя ответственность за центры содержания под стражей ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

В Белом доме отметили, что аль-Шараа поблагодарил президента Трампа, наследного принца Саудовской Аравиии и президента Эрдогана за их усилия по организации встречи и признал значительную возможность, предоставленную уходом иранцев из Сирии, а также общие интересы США и Сирии в борьбе с терроризмом и уничтожении химического оружия.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались российско-украинская война и война в секторе Газа. По данным Белого дома, встреча президента США Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа в Эр-Рияде началась в 10:07 и завершилась в 10:40 по местному времени.

Напомним, израильские военные нанесли авиаудара по целям недалеко от дворца сирийского президента Ахмеда аль-Шараа в центре Дамаска. По информации Армии обороны Израиля, эти удары стали ответом на жестокое обращение и насилие против дружеского меньшинства в Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сирию по состоянию на апрель вернулись 931 450 беженцев. Это произошло после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада в начале декабря 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!