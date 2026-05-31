В Польше прошел мощный смерч: ветер срывал крыши со зданий, повалено много деревьев. Фото

В польском селе Бальцажовице в Опольском воеводстве днем 31 мая зафиксировали мощный смерч. Стихия повредила здания, сорвала крыши и повалила деревья, оставив после себя значительные разрушения.

Об этом RMF24 сообщил Институт метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW). В ведомстве отметили, что характер повреждений свидетельствует именно о прохождении смерча.

"В субботу после обеда в районе Бальцажовице произошел смерч, который нанес значительный ущерб застройке и древостоям", – говорится в сообщении метеорологов.

Масштабы разрушений

По предварительной оценке специалистов, сила явления соответствовала уровню IF1.5-IF2 по Международной шкале Фудзиты. Такой показатель означает очень сильный ветер, способный срывать кровли, повреждать сооружения и ломать большие деревья.

В шкале Фудзиты предусмотрено шесть уровней интенсивности. Для категории F1 скорость ветра может достигать 180 км/ч, а для F2 – до 253 км/ч. В IMGW отметили, что характер разрушений указывает на действие мощного вращательного восходящего потока воздуха, связанного с грозой.

Ночь ликвидации последствий

Мэр гмины Уязд Губерт Ибром рассказал, что после удара стихии началась масштабная операция по защите поврежденного имущества. К работам присоединились добровольцы, профессиональные и добровольные пожарные, полицейские, местные жители и представители общественных организаций.

"Несколько минут ужаса и героическая борьба добровольцев, профессиональных пожарных, полиции, жителей окрестных населенных пунктов и представителей различных организаций. Работы по защите имущества продолжались до поздней ночи", – сказал он.

По словам чиновника, картина после прохождения смерча напоминала постапокалиптический пейзаж.

Пожарная служба сообщила, что в Бальцажовице повреждены 18 зданий, из которых 11 являются жилыми домами. В то же время информации о пострадавших не поступало.

