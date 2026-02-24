США начали выводить войска из основной базы на северо-востоке Сирии: что известно

Американские войска начали выходить со своей крупнейшей базы на северо-востоке Сирии. По информации источников в сирийских военных и силовых структурах, это часть более масштабного вывода войск, поскольку союзное США правительство в Дамаске укрепляет контроль над территорией.

Видео дня

Утром 23 февраля с базы в Касраке в провинции Хасака выехали десятки грузовиков, некоторые из которых перевозили бронетехнику. Об этом сообщает Reuters.

США покидают крупную базу в Сирии

После вывода войск из основной базы на северо-востоке Сирии американцы все равно оставят на территории страны коалицию с базой в Рмелане, также известном как Хараб аль-Джир, недалеко от иракской границы.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Министерства обороны США заявил, что американцы не будут обсуждать будущую структуру войск или численность личного состава в целях обеспечения оперативной безопасности.

Один из сирийских источников, ознакомленный с планами США, заявил, что вывод войск, как ожидается, займет около месяца, но остается неясным, будет ли это временный или постоянный вывод с базы.

Касрак был главным центром возглавляемой США глобальной коалиции, ведущей борьбу с "Исламским государством" в Сирии, куда американские войска были направлены более десяти лет назад в сотрудничестве с курдами Сирийскими демократическими силами в борьбе против джихадистской группировки.

Что предшествовало

После того как в прошлом месяце правительственные войска под командованием президента Ахмеда аш-Шараа захватили у Сирийских демократических сил значительные территории на северо-востоке страны, американские войска вывели свои силы с базы в Аль-Шаддади в провинции Хасака и гарнизона в Аль-Танфе, расположенном на пересечении сирийской границы с Ираком и Иорданией.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что часть американских войск покидает Сирию в рамках "планового и основанного на условиях переходного периода". Официальный представитель заявил, что масштабное присутствие США больше не требуется, учитывая "готовность сирийского правительства взять на себя основную ответственность за борьбу с террористической угрозой внутри своих границ".

Напомним, российские военные покидают международный аэропорт "Камышлы" на северо-востоке Сирии. На этой базе они находились с 2019 года. Часть войск переместится на российскую авиабазу "Хмеймим" на западе страны.

Как писал OBOZ.UA, недавно правительственные войска Сирии захватили крупнейшее нефтяное месторождение страны, которое ранее контролировали курдские силы. Кроме того, армия захватила стратегически важную дамбу на реке Евфрат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!