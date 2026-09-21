США заблокируют работу всех иранских авиакомпаний по всему миру: Бессент рассказал, каким образом. Видео

Иранские авиационные компании уже 23 сентября будут "заблокированы по всему миру" в связи с введением американских санкций. Они не смогут осуществлять или принимать платежи, и поэтому будут вынуждены прекратить работу на международном рынке.

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О таком последствии недавно принятых экономических ограничений заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент. Он прокомментировал этот вопрос в эфире CNBC.

Бессент нагадав про п'ять нових сфер, щодо яких впроваджено обмеження: це авіація, морське судноплавство, криптовалюти та золото.

"23 сентября все иранские авиакомпании – все – будут закрыты по всему миру", – утверждает чиновник.

Его предупреждение направлено не только на сами авиакомпании, но и на аэропорты, поставщиков топлива, компании по продаже билетов и другие предприятия, благодаря которым возможна работа за рубежом.

"Как мы это сделаем? Если их самолеты приземлятся, вы не сможете обеспечить их топливом, вы не сможете предоставить им услуги по посадке, вы не сможете продать им билеты. В противном случае вас отключат от долларовой системы", – пояснил министр.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении РФ, а также продление действующих ограничений против Исламской Республики.

– Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за принятие санкций, инициированных покойным республиканцем Линдси Грэмом. Он подчеркнул, что у США достаточно сил для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если они будут действовать правильно, "и сенатор Грэм в этом ни на миг не сомневался".

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