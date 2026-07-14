США собрались ликвидировать Международный уголовный суд

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала масштабную общеправительственную кампанию, направленную на полный демонтаж Международного уголовного суда. Государственный секретарь США Марко Рубио открыто пообещал ликвидировать этот глобальный институт и призвал другие государства поддержать Вашингтон в этой борьбе.

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По словам Рубио, МУС фактически "ведет войну против США не с помощью пуль или ракет, а используя силу так называемого международного права". Об этом сообщает CNN.

Арсенал давления США

Государственный секретарь заявил о решимости задействовать все доступные ресурсы для достижения цели.

"Используя все имеющиеся в распоряжении нашего правительства инструменты, работая бок о бок со всеми союзниками, с которыми мы можем объединить усилия, мы разрушим МУС – кирпичик за кирпичиком, если потребуется", – подчеркнул госсекретарь.

В Госдепартаменте пояснили, что кампания включает жесткие меры противодействия, в частности, введение и расширение персональных санкций против чиновников суда, аннулирование американских виз и запреты на поездки для сотрудников МУС.

Кроме того, Вашингтон призывает страны-участницы выйти из Римского статута и полностью прекратить финансовую поддержку организации.

Поддержка в обмен на лояльность

Новая стратегия США напрямую связывает предоставление финансовой и военной помощи с позицией стран в отношении МУС. Представитель Госдепартамента открыто дал понять, что государства, рассчитывающие на поддержку Вашингтона, окажутся под жестким давлением.

"Страны, которые отказываются признать ложные полномочия Международного уголовного суда, полагаясь при этом на помощь США, скорее всего, будут подвергаться более пристальному вниманию", – заявили в ведомстве.

Особый призыв адресован государствам, которые размещают у себя американские военные базы, сотрудничают с правоохранительными органами США или находятся под американским "зонтиком безопасности".

От них требуют безоговорочно отвергнуть любые попытки МУС преследовать граждан и военных США. В данный момент американские дипломаты высокого ранга ведут активные телефонные переговоры с зарубежными коллегами для изоляции суда.

Корни конфликта и новые обвинения

Противостояние Вашингтона и МУС обострилось еще во время первого президентского срока Трампа, когда суд попытался расследовать возможные военные преступления американских военных в Афганистане. Во второй срок администрация Трампа продолжила эту линию, введя санкции против прокуроров МУС из-за их расследований в отношении действий США и Израиля.

Рубио обрушился на суд с резкой критикой, заявив, что МУС "поддерживается и управляется мощной сетью левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных своей враждой к США".

Также госсекретарь отверг любые обвинения правозащитников в нарушении международного права со стороны США, в частности, критику депортаций в Сальвадор, ударов по лодкам наркотеррористов и требования расследовать действия США в Иране.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге отстранил от должности главного прокурора Карима Хана. Именно он ранее выдавал ордеры на арест российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 Украина передала в Офис прокурора Международного уголовного суда новый пакет доказательств депортации и незаконного содержания украинских заключенных в России. Материалы касаются более 1800 человек из Херсонской и Николаевской областей.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина обращалась в Международный уголовный суд из-за атак России на энергетическую инфраструктуру. Учреждению предоставлена информация о причастных к ударам для расширения обвинений в отношении должностных лиц, которые уже фигурируют в расследованиях МУС, а также установления новых виновников.

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