Украина обратилась в МУС из-за интенсивных атак РФ на энергетику: каких действий требуют

Украина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Учреждению предоставлена информация о причастных к ударам для расширения обвинений в отношении должностных лиц, которые уже фигурируют в расследованиях МУС, а также установления новых виновников.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он отметил, что переданная информация охватывает удары в период с июля 2025 года по февраль 2026 года.

"В течение нынешнего отопительного сезона удары, организованные высшим военно-политическим руководством РФ, были направлены на все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины. Атаки осуществлялись в формате длительных массированных комбинированных ударов с применением средств поражения наземного, воздушного и морского базирования", – сообщил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что интенсивность ударов превысила вместе взятые предыдущие периоды массированных атак с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года. Результатом ударов стали:

поражение всей технологической цепи энергосистемы – от генерации до магистральной передачи и распределения. С учетом погодных условий эта кампания стала еще более системной и более разрушительной, чем предыдущие, а ее последствия почувствовал почти каждый житель Украины;

Поскольку эти нападения не дали и не могли дать РФ никакого военного преимущества, их единственной целью было терроризирование населения и создание непригодных условий для проживания.

"Мы рассматриваем вражеские атаки как широкомасштабное и систематическое нападение, которое имеет признаки преступлений против человечности", – отметил Руслан Кравченко.

Учитывая это, Офис прокурора МУС проинформировали о хронологии атак, их последствиях, потенциально причастных подразделениях Вооруженных сил РФ и представителей военно-политического руководства страны-агрессора, которые могли отдавать приказы.

Целью генерального прокурора является расширение обвинений в отношении должностных лиц РФ, которые уже находятся в фокусе расследования Офиса прокурора МУС, и установление других лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию МУС. Между тем работа по сбору и систематизации доказательств продолжается.

"Благодарны Офису прокурора МУС за последовательную позицию по привлечению виновных в международных преступлениях к ответственности и рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество для обеспечения неотвратимости наказания", – резюмировал Кравченко.

