Прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от должности: в чем причина

Международный уголовный суд в Гааге отстранил от должности главного прокурора Карима Хана. Именно он ранее выдавал ордеры на арест российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Видео дня

Решение связано с обвинениями в адрес прокурора о сексуальных домогательствах. Соответствующее решение обнародовано на сайте МУС.

Что решили участники Римского статута

Отстранить Хана от исполнения прокурорских обязанностей решило бюро Ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда. Оценка бюро основывалась на отчёте о расследовании, проведённом Управлением внутренних надзорных служб ООН, на базовых доказательствах, рекомендациях временной комиссии судебных экспертов и письменных представлениях.

В Международном уголовном суде заявили, что решение и соответствующая документация останутся конфиденциальными. Бюро также призвало к должному уважению к конфиденциальности и правам всех заинтересованных сторон, а также к целостности текущего процесса.

Главные истории дня

Суть обвинений

Дело вокруг главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана связано с обвинениями в сексуальных домогательствах и принуждении со стороны его подчиненных.

Еще в октябре 2024 года стало известно об обвинениях со стороны одной из сотрудниц его аппарата. Согласно материалам расследования и публикациям в медиа, инциденты происходили во время зарубежных командировок в 2023–2024 годах. Заявительница утверждала, что Хан принуждал её к половому акту в номере отеля, совершал нежелательные прикосновения и оказывал психологическое давление. Кроме того, Хана обвинили в том, что он понизил в должности четырех сотрудников, которые знали о ситуации.

Спустя месяц Ассамблея государств-участников Римского статута инициировала внешнее независимое расследование силами Управления служб внутреннего надзора ООН. Уже в середине 2025 года на фоне сильного давления мировых медиа Хан ушел в административный отпуск, временно отойдя от руководства ведомством до завершения разбирательств.

Однако в августе 2025 года в деле появился второй эпизод. Ещё одна женщина заявила о домогательствах со стороны Хана, имевших место в 2009 году, когда она была стажером, а Хан адвокатом в МУС. По её словам, поведение начальника носило характер "постоянного давления".

Позиция Карима Хана

Сам фигурант сексуального скандала категорически отрицает все обвинения, называя их ложью и скоординированной кампанией дезинформации. Хан заявлял, что данные обвинения – это попытка дискредитировать его офис со стороны иностранных спецслужб из-за его принципиальной позиции по Газе.

Также его защита намекала на то, что выдвинутые обвинения совпали по времени с запросами и последующей выдачей ордеров на арест диктатора РФ Владимира Путина, а затем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Напомним, в мае 2026 Украина передала в Офис прокурора Международного уголовного суда новый пакет доказательств депортации и незаконного содержания украинских заключенных в России. Материалы касаются более 1800 человек из Херсонской и Николаевской областей.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина обращалась в Международный уголовный суд из-за атак России на энергетическую инфраструктуру. Учреждению предоставлена информация о причастных к ударам для расширения обвинений в отношении должностных лиц, которые уже фигурируют в расследованиях МУС, а также установления новых виновников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!