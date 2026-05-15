США решили срочно обновить флот самолетов дальнего радиолокационного обнаружения: что происходит

В СШАрешили срочно ускорить обновление флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения после потери одного из E-3 Sentry во время иранской атаки на американскую базу в Саудовской Аравии. Пентагон уже готовит изменения в оборонный бюджет, чтобы ускорить закупку новых самолетов E-7 Wedgetail.

Видео дня

Об этом пишет Militarnyi со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета и исследование The War Zone. В Министерстве обороны США фактически признали, что старый флот E-3 Sentry больше не способен эффективно работать в условиях современной войны.

Пентагон кардинально изменил позицию после атаки Ирана

По информации издания, решение об ускорении закупки E-7 Wedgetail приняли после мартовской атаки Ирана на американскую авиабазу в Саудовской Аравии.

Тогда был уничтожен один из самолетов флота E-3 Sentry – ключевых платформ дальнего радиолокационного обнаружения Воздушных сил США.

После этого в Пентагоне пришли к выводу, что имеющийся флот устарел и не отвечает современным угрозам.

Ранее американское оборонное ведомство планировало отменить программу Wedgetail в пользу космических систем разведки. Однако теперь глава Пентагона Пит Хегсет признал, что авиационные платформы остаются критически важными для ведения боевых действий.

Новые самолеты должны закрыть "дыры" в обороне США

Правительство США уже направило в Белый дом запрос о включении финансирования E-7 Wedgetail в бюджет на 2027 финансовый год.

Первоначальный вариант бюджета таких расходов не предусматривал, что могло вызвать очередной конфликт с Конгрессом. Еще в начале года американские законодатели вмешались, чтобы не допустить закрытия программы Wedgetail.

Сейчас Воздушные силы США имеют контракты с Boeing на производство семи самолетов E-7 в специальной конфигурации для американской армии.

В Пентагоне считают, что с помощью этих авиационных платформ смогут восполнить пробелы в возможностях на поле боя, поскольку старые самолеты не выдерживают нагрузки.

Такие самолеты уже используют Австралия, Южная Корея и Турция. А Великобритания готовится в ближайшее время принять собственные E-7 на вооружение.

Wedgetail считают одной из лучших систем в мире

E-7 Wedgetail создан на базе пассажирского самолета Boeing 737 и считается одной из самых современных платформ дальнего радиолокационного обнаружения в мире. Кроме радиолокационного слежения, самолет может выполнять функции центра управления боем и обмена данными между другими подразделениями.

Самолет способен:

- обнаруживать крылатые ракеты и дальнобойные дроны;

- координировать работу авиации;

- выполнять функции центра управления боем;

- обеспечивать обмен данными между различными подразделениями.

Несмотря на это, противники программы ранее критиковали E-7 из-за высокой стоимости и уязвимости в современных конфликтах.

В качестве альтернативы США даже рассматривали палубный самолет E-2D Advanced Hawkeye, однако военные эксперты сочли его менее эффективным для нужд большой авиации.

Сроки запуска программы сместились на несколько лет

Изначально США планировали начать боевое использование новых самолетов уже в 2027 году.

Однако из-за фактического замораживания программы в течение большей части 2025 года сроки сместились — теперь в Пентагоне говорят о 2032 году.

В то же время американские военные сейчас ищут способы ускорить производство и развертывание E-7 Wedgetail из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Иран нанес ракетный удар по военной базе Принц Султан в Саудовской Аравии. В результате атаки были повреждены несколько самолетов США и уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!