США решили срочно обновить флот самолетов дальнего радиолокационного обнаружения: что происходит
В СШАрешили срочно ускорить обновление флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения после потери одного из E-3 Sentry во время иранской атаки на американскую базу в Саудовской Аравии. Пентагон уже готовит изменения в оборонный бюджет, чтобы ускорить закупку новых самолетов E-7 Wedgetail.
Об этом пишет Militarnyi со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета и исследование The War Zone. В Министерстве обороны США фактически признали, что старый флот E-3 Sentry больше не способен эффективно работать в условиях современной войны.
Пентагон кардинально изменил позицию после атаки Ирана
По информации издания, решение об ускорении закупки E-7 Wedgetail приняли после мартовской атаки Ирана на американскую авиабазу в Саудовской Аравии.
Тогда был уничтожен один из самолетов флота E-3 Sentry – ключевых платформ дальнего радиолокационного обнаружения Воздушных сил США.
После этого в Пентагоне пришли к выводу, что имеющийся флот устарел и не отвечает современным угрозам.
Ранее американское оборонное ведомство планировало отменить программу Wedgetail в пользу космических систем разведки. Однако теперь глава Пентагона Пит Хегсет признал, что авиационные платформы остаются критически важными для ведения боевых действий.
Новые самолеты должны закрыть "дыры" в обороне США
Правительство США уже направило в Белый дом запрос о включении финансирования E-7 Wedgetail в бюджет на 2027 финансовый год.
Первоначальный вариант бюджета таких расходов не предусматривал, что могло вызвать очередной конфликт с Конгрессом. Еще в начале года американские законодатели вмешались, чтобы не допустить закрытия программы Wedgetail.
Сейчас Воздушные силы США имеют контракты с Boeing на производство семи самолетов E-7 в специальной конфигурации для американской армии.
В Пентагоне считают, что с помощью этих авиационных платформ смогут восполнить пробелы в возможностях на поле боя, поскольку старые самолеты не выдерживают нагрузки.
Такие самолеты уже используют Австралия, Южная Корея и Турция. А Великобритания готовится в ближайшее время принять собственные E-7 на вооружение.
Wedgetail считают одной из лучших систем в мире
E-7 Wedgetail создан на базе пассажирского самолета Boeing 737 и считается одной из самых современных платформ дальнего радиолокационного обнаружения в мире. Кроме радиолокационного слежения, самолет может выполнять функции центра управления боем и обмена данными между другими подразделениями.
Самолет способен:
- обнаруживать крылатые ракеты и дальнобойные дроны;
- координировать работу авиации;
- выполнять функции центра управления боем;
- обеспечивать обмен данными между различными подразделениями.
Несмотря на это, противники программы ранее критиковали E-7 из-за высокой стоимости и уязвимости в современных конфликтах.
В качестве альтернативы США даже рассматривали палубный самолет E-2D Advanced Hawkeye, однако военные эксперты сочли его менее эффективным для нужд большой авиации.
Сроки запуска программы сместились на несколько лет
Изначально США планировали начать боевое использование новых самолетов уже в 2027 году.
Однако из-за фактического замораживания программы в течение большей части 2025 года сроки сместились — теперь в Пентагоне говорят о 2032 году.
В то же время американские военные сейчас ищут способы ускорить производство и развертывание E-7 Wedgetail из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Иран нанес ракетный удар по военной базе Принц Султан в Саудовской Аравии. В результате атаки были повреждены несколько самолетов США и уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!