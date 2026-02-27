США разрешили части своих дипломатов выезд из Израиля из-за 'рисков безопасности': в чем причина

В пятницу, 27 февраля, Госдепартамент США разрешил выезд не чрезвычайных госслужащих и членов их семей из Израиля. Кроме того,дипведомство призвало не ездить в сектор Газа и другие регионы.

Об этом говорится в сообщении, которое опубликовало посольство США в Израиле. Глава американской дипмиссии, посол Майкл Хакаби заявил, что они должны это сделать сегодня.

Что известно

В публикации указано, что"террористы и экстремисты могут атаковать с минимальным предупреждением или без него, выбирая в качестве целей туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и объекты местных органов власти".

"Ситуация по безопасности сложная и может быстро меняться; насилие может вспыхнуть в Израиле и на Западном берегу Иордана. Напряжение может приводить к отмене рейсов авиакомпаниями и/или сокращению полетов в Израиль и из Израиля", — говорится в сообщении.

В частности, в посольстве также предупредили, что в случае следующего обострения ситуации доступ к отдельным районам Израиля может быть "ограничен или запрещен". В последние недели несколько стран призвали своих граждан покинуть Тель-Авив и другие приграничные страны региона из-за возможного обострения конфликта между США и Ираном.

По поводу этого посольство США без предварительного уведомления дополнительно ограничило госслужащим США и членам их семей путешествовать, в частности Старым городом Иерусалима и Западным берегом Иордана. Сейчас они могут покинуть страну, пока доступны коммерческие рейсы.

Напомним, этому предшествовало то, что очередной раунд дипломатических встреч между представителями США и Ирана завершился в Женеве без подписания нового ядерного соглашения. Стороны не смогли согласовать ключевые требования во время переговоров, состоявшихся на этой неделе.

Кроме того, США перебросили к иранскому побережью примерно 50% своих военно-воздушных сил. Эти данные также учитывают как машины, расположенные на близлежащих американских авиабазах, так и палубную авиацию, которая базируется на авианосцах.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил руководить подготовкой страны к возможному военному конфликту с США. Это произошло на фоне общенациональных протестов и заявлений Вашингтона о возможных ударах по Ирану.

В то же время Дональд Трамп заявил, что Иран разрабатывает дальнобойные ракеты, которые вскоре могут достигать территории Соединенных Штатов. Тегеран уже создал вооружение, способное угрожать Европе и американским военным базам за рубежом. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

