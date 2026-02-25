'Никогда не позволю': Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных ударить по США, и пригрозил Тегерану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран разрабатывает дальнобойные ракеты, которые вскоре могут достигать территории Соединенных Штатов. Тегеран уже создал вооружение, способное угрожать Европе и американским военным базам за рубежом. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

Видео дня

Об этом Трамп заявил во время обращения к Конгрессу США. Видеофрагмент выступления обнародовал Clash Report в Telegram.

Президент считает, что Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским базам за рубежом, и работает над созданием ракет, которые вскоре будут способны достичь Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты стремятся урегулировать вопрос иранской ядерной программы дипломатическим путем и заключить новое соглашение без применения силы. В то же время он отметил, что до сих пор не услышал от Тегерана четкого заявления об отказе от ядерного оружия.

"В одном я уверен: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире, которым они, безусловно, являются, обладать ядерным оружием. Этого не будет", – подытожил Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил советникам, что рассматривает возможность более масштабной атаки на Иран, если дипломатия или начальный ограниченный удар не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы. Об этом сообщили источники, знакомые с внутренними обсуждениями в администрации, на фоне запланированных переговоров в Женеве на этой неделе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!