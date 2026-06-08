Киллеру обещали 100 тыс. долларов: в Киеве сорвали российское покушение на Юсова, должны были задействовать дрона-'ждуна'. Фото

Украинские правоохранители предотвратили попытку убийства у чиновника ГУР, которое готовил завербованный Россией агент. За 100 тыс. долларов злоумышленник собирался убить представителя военной разведки Андрея Юсова.

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Для ликвидации Юсова должен был быть использован дрон-"ждун". Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, подробностями поделился заместитель Председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Правоохранители сорвали покушение на чиновника ГУР

В Нацполиции рассказали, что оперативники Департамента уголовного розыска установили, что спецслужбы РФ завербовали 38-летнего жителя Киева и пообещали ему денежное вознаграждение за совершение особо тяжкого преступления. За ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины ему предложили 100 тысяч долларов США, из которых 10 тысяч долларов было перечислено в качестве аванса.

"По разоблаченному факту следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины начали уголовное производство. Завербованный агент, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, должен был организовать выполнение заказного убийства", – говорится в сообщении.

Для реализации преступного замысла завербованный РФ агент подробно изучал маршрут передвижения чиновника, его ежедневный график, место жительства, транспортные средства и окружающую инфраструктуру. После сбора необходимой информации фигурант определил способ совершения преступления – с применением FPV-дрона, а также начал поиск исполнителя, который имел соответствующие навыки управления беспилотными летательными аппаратами.

"При силовой поддержке бойцов спецподразделений полиции особого назначения и ТОР патрульной полиции оперативники уголовного розыска, криминальной полиции и следователи задержали его", – отметили в Нацполиции.

По данным источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, руками завербованного агента Россия пыталась ликвидировать представителя ГУР Андрея Юсова.

Подробности от руководителя криминальной полиции

Небытов подчеркнул, что именно благодаря работе уголовного розыска удалось предотвратить убийство чиновника ГУР российским агентом.

"FPV-дрон, так называемый "ждун". В самом сердце Киева. Заказчик – спецслужбы РФ. Вознаграждение киллеру – 100 000$. Дерзкое резонансное преступление в отношении руководителя структурного подразделения разведки должно было ударить по боеспособности Украины, сломать наш дух. Это был бы подарок для российской пропаганды – и невосполнимая потеря талантливого человека, который делал больно оккупантам", – написал начальник криминальной полиции.

Для организации убийства россияне не просто так завербовали ранее судимого киевлянина. Имея криминальное прошлое, злоумышленник был осведомлен в методах работы полиции и придерживался жесткой конспирации: шифрованные разговоры, анонимные криптовалютные счета, просчитанные пути отхода.

"Однако оперативники знают свое дело. Получив информацию, полицейские "вели" киллера на всех этапах от подбора способа убийства до поиска непосредственного исполнителя. Невидимо для российских спецслужб. Совместно со следователями и спецназовцами киллер был задержан, планы России – сорваны. Этот факт еще раз доказывает: поле боя сегодня не ограничивается фронтом и государству нужны солдаты, способные решать сверхсложные задачи гибридной войны. Иногда, чтобы выиграть битву и спасти жизнь, нужно не оружие, а ум и навыки, отточенные годами", – подчеркнул Небытов.

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