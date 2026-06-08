'Бойцовский клуб' воплотился в жизнь: 17-летний сын Брэда Питта, с которым тот не поддерживает контакт, повторил культовый образ отца на ринге

17-летний Нокс Джоли-Питт, сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, принял участие в поединке по муай-тай в Лос-Анджелесе (США). Во время боя юноша напомнил своего отца в образе Тайлера Дердена из культового фильма "Бойцовский клуб".

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Нокс уже давно занимается боевыми искусствами и регулярно посещает тренировки, сообщает Daily Mail. Во время поединка он продемонстрировал хорошую физическую подготовку, уверенно работая против соперника на ринге.

Интересно, что всего полторы недели назад сына голливудских звезд заметили после тренировки по муай-тай в Лос-Анджелесе с новым имиджем. Нокс покрасил волосы в ярко-рыжий цвет, чем вызвал тогда оживленное обсуждение в соцсетях. Некоторые даже заметили, что любовь к экспериментам с внешностью он мог унаследовать от матери, ведь Анджелина Джоли также носила рыжие волосы в молодости.

В то же время на свежих кадрах с турнира юноша снова вызвал ассоциации уже с отцом. Атлетическое телосложение и бойцовский образ Нокса напомнили фанатам Брэда Питта времен его знаменитой роли в ленте Дэвида Финчера 1999 года.

Напомним, после развода Анджелины Джоли и Брэда Питта западные медиа неоднократно писали о сложных отношениях актера с детьми. Нокс, как и несколько его братьев и сестер, не поддерживает близкого контакта с отцом.

Ранее OBOZ.UA также писал, почему Анджелина Джоли ни с кем не встречается после развода с Брэдом Питтом. С момента разрыва знаменитость ни разу не ходила на свидания.

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