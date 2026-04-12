Иран отказался не разрабатывать ядерную программу: соглашения с США не достигли, переговоры завершены

Переговоры делегаций США и Ирана в Исламабаде не привели к соглашению о завершении войны. Главной причиной отсутствия прогресса в США называют отказ Тегерана от требования не разрабатывать ядерное оружие и не пытаться его получить.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавил американскую переговорную делегацию, сообщает CNN. Он подчеркнул: США покинули переговоры, сделав "лучшее и окончательное предложение" – и теперь ожидают ответа Ирана.

Переговоры США и Ирана в Исламабаде (Пакистан) продолжались почти сутки – и завершились без результата. Соглашение об окончательном прекращении войны так и не было достигнуто.

"Мы занимаемся этим уже 21 час и провели ряд существенных обсуждений с иранцами. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения. И я думаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы возвращаемся к тому, что Соединенные Штаты не достигли соглашения", – сказал Вэнс на пресс-конференции в Исламабаде...

По его словам, главным "камнем преткновения" стала ядерная программа Ирана: Тегеран не захотел брать на себя обязательства отказаться от попыток разработать или каким-либо другим образом получить ядерное оружие.

"Простой факт заключается в том, что нам нужно увидеть позитивное обязательство, что они не будут стремиться получить ядерное оружие и не будут искать инструменты, которые позволили бы им быстро его получить. Вопрос заключается в том, видим ли мы фундаментальное обязательство иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого еще не видели, но надеемся, что увидим", – ответил Вэнс на вопрос о том, какие именно требования Вашингтона отвергает Тегеран.

Вице-президент США также заявил, что выдвинутые США требования были "достаточно гибкими".

"Мы были достаточно уступчивыми. Президент сказал нам: "Вам нужно прийти сюда с честной волей и приложить все усилия, чтобы достичь соглашения". Мы это сделали, и, к сожалению, нам не удалось достичь никакого прогресса... Мы уходим отсюда с очень простым предложением, методом взаимопонимания, который является нашим окончательным и лучшим предложением. Посмотрим, примут ли его иранцы", – подчеркнул Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, первый этап переговоров между США и Ираном завершился вечером 11 апреля и не принес никаких результатов. Практически сразу после этого Трамп заявил, что "результат переговоров в Исламабаде не имеет значения" и в очередной раз объявил о победе США над Ираном.

Через несколько часов начался второй этап переговоров между США и Ираном, который также не привел к "прорыву" и не приблизил завершение войны.

