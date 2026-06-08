Новая неделя в Украине начнется дождями и грозами: синоптики дали прогноз погоды на понедельник. Карта

В понедельник, 8 июня, погода в Украине будет дождливой. Местами ожидаются сильные осадки, град, шквалы и грозы.

Видео дня

Столбики термометров покажут до 18 с плюсом ночью и до +28 градусов днем. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На небе будет облачно с прояснениями. По Украине пройдут умеренные, а в северных и центральных областях местами значительные дожди. Ночью на западе и востоке страны без осадков.

Ветер по стране будет северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем на Левобережье грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов, на западе страны – 10-15 тепла. Днем по Украине 20-25 тепла, на Левобережье теплее – 23-28 градусов по Цельсию.

На Киевщине в первый день недели тоже облачно с прояснениями. Ожидается умеренный, а днем местами значительный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 13-18 градусов, днем 20-25 с плюсом. В Киеве ночью 16-18 тепла, днем 20-22 по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев в субботу, 6 июня, накрыла сильная гроза. В результате непогоды в столице зафиксировали подтопление улиц, а видимость на дорогах была существенно ограничена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!