США и Иран рассматривают возможность продления перемирия: Bloomberg узнал срок

Перемирие между США и Ираном заканчивается уже в следующий вторник, 21 апреля. Но стороны рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на две недели за счет проведения в этот срок так называемых "технических переговоров". Достижение успеха в последних открывает возможность уже дальнейших политических переговоров с конечной целью заключения мирного соглашения.

Об этом изданию Bloomberg сообщили "источники, знакомые с этим вопросом". Они уточнили – технические переговоры должны найти "решение наиболее спорных вопросов". Это возобновление работы Ормузского пролива и обогащение урана Ираном.

Позиции сторон

В любом случае гарантий, что прекращение огня будет продолжено, еще нет. Более того, в США еще не согласились на это, цитирует издание свой источник.

Но ни Иран, ни США "не желают возвращения к боевым действиям", отметил другой источник издания, также "знакомый с переговорами".

Эксперты Bloomberg отмечают, что среди названных "спорных вопросов" технических переговоров фигурирует такой, что "его будет далеко не легко решить". Это вопрос радиоактивных веществ.

Ядерная программа Ирана

Иран настаивает на своем праве обогащать уран для гражданских целей, тогда как глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на полном изъятии у иранцев высокообогащенного урана. Израиль также заявил, что запасы иранского урана должны быть уничтожены.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что мирное использование ядерной энергии страной "не может быть отменено", хотя уровень и тип обогащения урана "подлежат обсуждению".

Позиция Израиля

Непонятно, поддерживает ли Израиль продолжение перемирия с Ираном, добавляют эксперты Bloomberg. Израильские источники издания лишь отметили, что у Беньямина Нетаньяху "понимают, что США и Иран намерены продолжить двухнедельное прекращение огня".

Так или иначе, израильские власти сейчас сосредоточены на переговорах с Ливаном, где Израиль ведет войну с иранскими прокси, террористами "Хезболлы".

Ормузский пролив

Несмотря на двухнедельное прекращение огня, ситуация в Ормузском проливе остается критической.

После военных действий в феврале Иран попытался ограничить движение, а в апреле США начали масштабную блокаду пролива для иранского флота и нефтяных танкеров, что вызвало резкий рост цен на нефть до более $100 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к установленной зоне блокады, будут немедленно уничтожены.

В Иране резко отреагировали на эти угрозы, заявив о готовности применить силу в ответ.

Несмотря на напряженность все же минимальный транзит через пролив происходит. Но если до войны через него проходило около 130 судов ежедневно, сейчас морское движение составляет лишь небольшую часть от этого количества.

