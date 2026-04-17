'Произойдет что-то очень позитивное': Трамп снова анонсировал мирное соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его утверждению, Иран якобы согласился на безъядерный статус и передачу собственных запасов уже обогащенных радиоактивных элементов.

Американский лидер отметил, что иранцы "согласились на это очень решительно". Соответствующее заявление прозвучало на лужайке Белого дома, откуда Трамп отправился в Лас-Вегас.

Что сказал Трамп

По его словам, Тегеран готов взять на себя обязательства не разрабатывать ядерное оружие сроком более 20 лет.

"У нас много новых договоренностей с Ираном. Нет ограничения в 20 лет – они не имеют ядерного оружия. Иран согласился вообще не иметь ядерного оружия; они согласились с этим очень решительно. Онисогласились вернуть нам ядерную пыль. У нас много соглашений с Ираном, и я думаю, что произойдет что-то очень позитивное. А если не будет соглашения, боевые действия возобновятся", – сказал Трамп, не ожидая вопроса.

На самом деле ядерная пыль – это смесь радиоактивных частиц, почвы и мусора, поднимающаяся в воздух при ядерном взрыве. Однако Трамп и раньше использовал это словосочетание в значении "обогащенные радиоактивные элементы". В частности, именно о пыли говорил американский президент, когда 8 апреля анонсировал первые переговоры с Ираном.

"Дела у нас очень хорошо, могу вам сказать. Могу вам сказать, что у нас все идет очень хорошо. Возможно, это произойдет и раньше. Я не уверен, что сроки действия надо продлевать", – также сказал Трамп.

Под словами "произойдет и раньше", очевидно, Трамп имел в виду заключение соглашения с Ираном. Тогда в следующем предложении американский лидер имеет в виду сроки перемирия. Таким образом становится понятным третье предложение:"Похоже, что мы заключим соглашение с Ираном, но если нет, вернёмся к боевым действиям".

Что предшествовало

К сожалению, Трамп не объяснил, откуда у него информация, что Иран якобы на что-то согласился. Официально прерванные ранее переговоры не возобновлялись, и перемирие между США и Ираном должно закончиться в следующий вторник, 21 апреля.

Но ранее появилась информация, что стороны рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на две недели за счет проведения в этот срок так называемых "технических переговоров". Достижение успеха в последних открывает возможность уже дальнейших политических переговоров с конечной целью заключения мирного соглашения.

По крайней мере, так утверждали источники издания Bloomberg, "знакомые с этим вопросом". Они объясняли, что технические переговоры должны найти "решение наиболее спорных вопросов". Это восстановление работы Ормузского пролива и обогащение урана Ираном.

Ормузский пролив

Несмотря на продолжающееся двухнедельное прекращение огня, ситуация в Ормузском проливе остается критической.

После военных действий в феврале Иран попытался ограничить движение, а в апреле США начали масштабную блокаду пролива для иранского флота и нефтяных танкеров, что вызвало резкий рост цен на нефть до более $100 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к установленной зоне блокады, будут немедленно уничтожены. В Иране резко отреагировали на эти угрозы, заявив о готовности применить силу в ответ.

