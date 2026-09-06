США потопили иранский танкер в Оманском заливе: в сети появилось видео

Военные США потопили ещё один иранский танкер в Персидском заливе. Речь идёт о судне M/T Kylo, перевозившем сырую нефть.

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Об этом заявили в Центральном командовании США (CENTCOM). Там также показали видео поражения.

США потопили очередной иранский танкер

Об успешном ударе по очередному нефтяному танкеру Ирана американские военные сообщили 6 сентября.

"Благодаря точности и профессионализму американских военнослужащих танкер M/T Kylo сегодня затонул в Омане, в Персидском заливе, и присоединился к флоту Ирана на дне моря", – отметили в CENTCOM.

Там также показали видео, доказывающее: фраза о "присоединении к флоту на дне моря" – не метафора, корабль действительно пошел ко дну после поражения.

Накануне американские военные сообщали о поражении ещё трёх иранских танкеров. Удары по ним были нанесены после того, как Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты по двум военным кораблям США.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп заявил, что США взяли Иран под контроль, сравнив ситуацию там с Венесуэлой.

Также Трамп убежден, что война против Ирана ознаменовалась "огромным успехом" его администрации, поскольку США, по его словам, "не дали Ирану получить ядерное оружие".

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