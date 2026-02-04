США отменили переговоры с Ираном по ядерной программе: в чем причина

Запланированные на пятницу переговоры между США и Ираном по ядерной программе не состоятся из-за разногласий относительно формата и места встречи. Обострение дипломатического противостояния может заблокировать переговорный процесс и подтолкнуть Вашингтон к более жестким действиям.

Видео дня

Об этом пишет Axios. Издание ссылается на информацию, полученные от американских чиновников.

По их словам, США отказались принимать требования Тегерана по изменению локации и формата переговоров, после чего иранская сторона фактически отказалась от встречи.

"Мы сказали им, что либо это, либо ничего. И они сказали: ладно, тогда ничего", - рассказал один из чиновников.

В то же время отмечается, что США остаются открытыми к переговорам, если Иран согласится вернуться к первоначальному плану.

Что произошло

Сначала стороны согласились провести переговоры в пятницу, 6 февраля, в Стамбуле с участием других стран Ближнего Востока в качестве наблюдателей.

Однако Иран накануне предложил перенести встречу в Оман и провести ее в двустороннем формате, аргументируя это желанием сосредоточиться исключительно на ядерной программе и не обсуждать другие вопросы, в частности ракетные разработки, которые являются приоритетными для США и их региональных партнеров.

Американская сторона рассмотрела это предложение, но в среду приняла решение его отклонить.

В то же время в Белом доме заявили, что готовы возобновить переговоры уже на этой или следующей неделе, если Иран согласится вернуться к первоначально согласованному формату.

Представитель администрации подчеркнул, что США стремятся быстро достичь реального соглашения, иначе могут начать рассматривать "другие варианты", намекая на неоднократные заявления Дональда Трампа о возможности военных действий.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Иране заявили, что надеются на заключение соглашения с США, но если переговоры провалятся, Тегеран готов к войне и она, вероятно, выйдет за пределы Исламской Республики Иран. Такой сценарий озвучил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

Спутниковые снимки показывают: после американских бомбардировок иранских ядерных объектов в 2025 году режим начал тайно восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Вероятно, ученые извлекают ядерные активы, в то время как между США и Ираном растет напряженность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!