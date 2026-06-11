США нанесли новые удары по Ирану: первые подробности

Военнослужащие США осуществили новые атаки по Ирану. Взрывы прогремели в Минаби и Сирике (на юге страны возле Ормузского пролива), а также в Асалуи на берегу Персидского залива (там, предварительно, работала ПВО).

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Удары начались вечером в среду, 10 июня, в 17:15 по восточному времени (или же 00:15 четверга, 11 июня, по Киеву). Об этом на платформе X сообщило Центральное командование США.

Пресс-служба заявила, что речь идет о дополнительных обстрелах "многочисленных целей в Иране" по указанию главнокомандующего, то есть американского президента Дональда Трампа. Операции состоялись "в целях самообороны", подчеркнули армейцы.

"Эти удары осуществлены в ответ на необоснованную агрессию Ирана, которая продолжалась", – сказано в сообщении.

Что известно о последствиях обстрела

Информационные ресурсы, подконтрольные Исламской Республике, сообщили, что "несколькими" снарядами были поражены объекты в Минаби и Сирике на юге Ирана вблизи Ормузского пролива

Также заявлялось о работе систем противовоздушной обороны в портовом городе Асалуе на берегу Персидского залива (также на юге страны). В Иране утверждают, что пока ни одного нападения на ключевой энергетический узел, где расположены нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические комплексы, не было зафиксировано.

Что предшествовало

Перед этим в среду, 10 июня, в Овальном кабинете Дональд Трамп анонсировал новую волну ударов по Ирану.

"Мы будем атаковать их, атаковать их очень жестко. Мы ударили их жестко вчера. Мы собираемся ударить их еще раз жестко сегодня, если вы это пропустите, если вы не включите телевизор... И мы увидим, что будет с соглашением", – сказал республиканец.

Напомним, что удары Соединенных Штатов во вторник состоялись в ответ на сбивание иранским беспилотником американского вертолета.

Как писал OBOZ.UA:

– Медиа сообщали, что днем 10 июня президент США провел встречу со своей командой по национальной безопасности в ситуационной комнате и там обсудил потенциальные атаки по Исламской Республике.

– Дональд Трамп сказал, что что Тегерану придется "заплатить цену" за то, что он так долго ведет переговоры. В то же время республиканец до сих пор считает, что сможет заключить сделку – даже несмотря на то, что США нанесли ответные удары по Ирану во вторник вечером, заявлял высокопоставленный чиновник Белого дома.

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