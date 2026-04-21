"Наша армия была невероятной": Трамп заявил, что выиграет войну против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что выйдет победителем в войне против Ирана. Он акцентировал на том, что американская армия действовала "невероятно", поэтому нынешняя ситуация складывается "очень хорошо".

Видео дня

Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social. В то же время глава Белого дома раскритиковал несколько медиа, которые по его словам, распространяют фейковые новости о фиаско армии США.

"Я выигрываю войну, дела в значительной степени идут очень хорошо, наша армия была невероятной, но если читать фейковые новости, например провальную New York Times, абсолютно ужасную и отвратительную Wall Street Journal или почти обанкротившуюся, к счастью, Washington Post, то можно было бы подумать, что мы проигрываем войну", – говорится в сообщении Трампа.

Трамп заявил об ослаблении Ирана

К тому же президент США подчеркнул, что иранский флот якобы полностью уничтожен, а страна потеряла ключевые системы противоракетной и противовоздушной обороны. Также он отметил, что значительная часть бывшего руководства Ирана исчезла, что может свидетельствовать об изменениях во власти.

Глава Белого дома напомнил и о сохранении экономической блокады, которая будет действовать до заключения нового соглашения. По его оценкам, ежедневные финансовые потери Ирана из-за санкций достигают около 500 млн долларов, что создает серьезные риски для экономики страны в ближайшей перспективе.

В итоге Трамп обвинил американские медиа в предвзятом освещении событий.

"Антиамериканские фейковые СМИ болеют за победу Ирана, но этого не произойдет, потому что я руковожу этим!" - отметил американский глава.

Напомним, накануне Трамп заявил, что вряд ли продолжит двухнедельное перемирие с Ираном, которое завершается вечером 22 апреля по вашингтонскому времени. При этом он подчеркнул, что решение зависит от результатов переговоров, которые еще продолжаются.

Как писал OBOZ.UA, 19 апреля министр обороны США Пит Хегсет предупредил лидеров Ирана, что блокада иранских портов и экономическое давление будут продолжаться, если они "не сделают мудрый выбор". Представитель администрации Дональда Трампа призвал Тегеран пойти на сделку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!