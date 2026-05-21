США начали второе уголовное расследование в отношении Мадуро – Reuters

В Соединенных Штатах начали второе уголовное расследование деятельности бывшего диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Второе расследование, которое проводит Офис прокурора США в Майами, длится уже несколько месяцев, и касается якобы отмывания денег.

Таким образом "растет вероятность того, что Мадуро будут выдвинуты дополнительные обвинения", отмечает Reuters. Информацию о новом деле против венесуэльского диктатора агентству сообщили источники из Минюста США.

Второе дело Мадуро

Указанное обвинение является "запасным вариантом", если возникнут юридические осложнения по первому делу Мадуро в Нью-Йорке. Причем расследование по отмыванию денег диктатором Венесуэлы стартовало одновременно с приказом президента США Дональда Трампа провести спецоперацию по захвату Мадуро.

Reuters предполагает, что косвенным доказательством наличия второго дела являются мартовские слова Трампа, что Мадуро могут выдвинуть дополнительные обвинения.

Что предшествовало

Ранее Мадуро уже обвинили в федеральном суде в Манхэттене в ряде преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Он не признал себя виновным и ожидает суда в тюрьме Бруклина.

Прокуратура США в Майами еще в начале текущей недели заявила об обвинении союзника Мадуро, венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, в отмывании денег.

"Арест и депортация Сааба свидетельствуют о новом уровне сотрудничества между правоохранительными органами США и Венесуэлы под руководством исполняющей обязанности президента Делси Родригес", – считают в Reuters.

Мадуро в тюрьме

А тем временем в Венесуэле и США становятся вирусными снимок и короткое видео (ниже) с якобы Николасом Мадуро в тюрьме. Бывший диктатор, похоже, пытается замолить собственные грехи.

Никаких доказательств, что это настоящие видео и стоп-кадр с камеры наблюдения нет. Наоборот, в американском Минюсте отрицают возможность даже существования таких снимка и видео. Дело в том, что Мадуро находится в тюрьме строгого режима. Даже чиновникам строго запрещено приносить туда собственные мобильные телефоны или любую другую оргтехнику.

И хотя видеонаблюдение за камерой Мадуро ведется, на снимке явно не она, уверяют в Минюсте США.

Предполагается, что и этот "скриншот", и видеоролик были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Кстати, вышеупомянутая Делси Родригес, которой администрация Трампа доверила пост президента Венесуэлы после захвата Мадуро, как минимум восемь лет находилась в фокусе внимания американского Управления по борьбе с наркотиками.

