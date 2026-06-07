США могут разморозить иранские активы, но есть нюанс: на что направят средства

В Вашингтоне якобы планируют разрешить использование замороженных иранских активов – но не Исламской Республикой, а странами, которые пострадали от войны в регионе. Такой план рассматривают в Министерстве финансов США.

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Об этом, ссылаясь на неназванный источник, знакомый с мнением главы ведомства Скотта Бессента, заявило издание CNN. Никаких официальных решений пока что принято не было.

Что задумали в США

Сообщается, что Соединенные Штаты могут разрешить использование активов Ирана для поддержки восстановления стран Персидского залива, если Тегеран продолжит их атаковать. Также Минфин рассмотрит вариант использования этих средств для ремонта прошлых повреждений.

Команда Бессента оценит условия в странах Персидского залива и ознакомится с оценками стоимости восстановления ущерба, нанесенного Ираном с начала конфликта.

Собеседники не сообщили, когда Вашингтон сделает окончательные выводы и примет решение.

Этот американский план появился на фоне новых обстрелов в регионе: иранцы атаковали Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами и дронами. Министерство обороны Кувейта заявило, что на рассвете в субботу, 6 июня, "обнаружило и уничтожило" семь ракет в своем воздушном пространстве. В Бахрейне утверждают, что перехватили и уничтожили три ракеты и несколько беспилотников, запущенных из Ирана. Ни одно из государств не сообщило о жертвах.

Как писал OBOZ.UA:

– 4 июня спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Национальную лабораторию Министерства энергетики США Оук-Ридж. Там они провели консультации с экспертами-ядерщиками, и их выводы могут "сыграть определенную роль" в переговорах с Ираном, утверждают СМИ.

– Ранее Трамп говорил о готовности встретиться с верховным лидером Ирана, но только при условии заключения соглашения о прекращении огня. Пока поводов для встречи он не видит.

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