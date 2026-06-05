Есть условие: Трамп заявил о готовности встретиться с верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт для встречи с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Однако единственным условием встречи он назвал заключение соглашения о прекращении огня.

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Об этом сообщает телеканал CNN. В то же время, по словам главы Белого дома, сейчас поводов для встречи он не видит.

"Сейчас я не хочу встречаться. Но если эта встреча будет, для меня будет честью встретиться с ним. Хотелось бы увидеть, заключим ли мы сделку, и если это случится – возможно, я встречусь с ним. Я не против", – сказал глава Белого дома.

На вопрос, может ли такая встреча состояться в США, Трамп ответил, что не знает на этот счет.

"Я на самом деле не очень много об этом слышал. Я этого не предлагал, но некоторые люди предлагали", – сказал американский президент, добавив, что будет уважительно относиться к любой встрече с аятоллой.

Что Трамп делает с Ираном

Накануне Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти"в течение следующей недели".

Перед этим глава Белого дома заявил, что после переговоров с премьер-министром Израиля Биняьмином Нетаньяху и делегатами ливанского движения "Хезболла" удалось достичь договоренности о прекращении огня. Президент США утверждает, что стороны согласились прекратить обстрелы и отказаться от дальнейших атак друг на друга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иран приостановил обмен сообщениями и косвенные переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане и нарушения предыдущих договоренностей о перемирии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в адрес Израиля в продолжении военных операций в регионе. Иранская сторона заявляет о возможности дальнейшей эскалации, включая действия в ключевых морских маршрутах.

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