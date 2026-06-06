Уиткофф и Кушнер провели тайную встречу с экспертами-ядерщиками: в чем дело

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 4 июня посетили Национальную лабораторию Министерства энергетики США Оук-Ридж. Там они провели консультации с экспертами-ядерщиками.

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Эти консультации могут "сыграть определенную роль" в переговорах с Ираном по иранской ядерной программе. Об этом пишет Axios.

Что известно

По данным издания, Уиткофф и Кушнер на днях посетили Национальную лабораторию в Оук-Ридж, штат Теннесси, для консультаций с командой технических экспертов, которые могут сыграть определенную роль в ядерных переговорах с Ираном.

Эта поездка состоялась на фоне попыток Белого дома заключить с Ираном "меморандум о взаимопонимании" для прекращения войны и начать "углубленные ядерные переговоры". Поэтому, предполагают в Axios, Вашингтон стремится иметь наготове экспертов, если эти переговоры таки начнутся.

"По словам американских чиновников и региональных источников, США и Иран до сих пор имеют разногласия по нескольким деталям Меморандума о взаимопонимании. Источники охарактеризовали переговоры как находящиеся в завершающей фазе, но остается непонятным, будет ли в конце концов достигнуто соглашение", – отмечают в Axios.

Привлечение экспертов-ядерщиков не свидетельствует, что заключение сделки близко.

"Эта встреча в Оук-Ридж не означает, что сделка состоится, но это признак того, что переговоры находятся в очень серьезной фазе, и что есть хорошие шансы ее завершить, и мы хотим быть готовыми", – цитирует издание слова одного из американских чиновников.

Журналисты сначала получили информацию о "необъявленной поездке" Уиткоффа в Теннесси. Впоследствии два источника издания подтвердили, что он с Кушнером ездили на объект Минэнерго в Оук-Ридж.

В Национальной лаборатории Оук-Ридж и Национальном комплексе безопасности Y-12 работают ведущие эксперты США в области переработки урана и технологии центрифуг. Ранее именно через Теннесси транспортировались ядерные материалы и оборудование, например, из Казахстана и Ливии.

"Два американских чиновника заявили, что недавно была создана команда из примерно 100 экспертов для участия в переговорах по ядерной программе в случае достижения предварительного соглашения. Посланцы совершили поездку, чтобы встретиться с членами этой команды и обсудить подготовку к потенциальному внедрению ядерной сделки", – отмечает Axios.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Уиткофф и Кушнер согласовали с представителями Ирана условия 60-дневного меморандума о взаимопонимании относительно продолжения прекращения огня, повторного открытия Ормузского пролива, разрешения Ирана продавать нефть и начала переговоров по иранским запасам обогащенного урана и ограничений на будущее обогащение.

После этого Трамп попросил внести две поправки в текст, свои коррективы также хотят внести и иранцы. Сейчас США ждут официального ответа Ирана.

По данным источников Axios, разногласия являются относительно незначительными. Например, Трамп попросил Тегеран согласиться на то, что любое окончательное соглашение будет включать 60-дневный срок для завершения процесса обогащения иранского урана, но иранцы хотят, чтобы этот срок составлял 90 дней, сообщают два источника, знакомые с переговорами.

Также существуют разногласия относительно того, какая часть замороженных миллиардов Ирана будет возвращена и когда. США заявили, что вернут средства после достижения окончательного соглашения и принятия конкретных шагов по его реализации, сообщил американский чиновник. Иранцы хотят, чтобы часть средств вернули немедленно.

"Если переговоры перейдут ко второй фазе, команда экспертов, которая встретилась с Уиткоффом и Кушнером, должна будет разработать план утилизации ядерного материала Ирана, как еще больше ограничить программу обогащения и как проверить соблюдение требований", – пишет Axios.

Американские чиновники заявили журналистам, что некоторые из тех же экспертов, с которыми Уиткофф и Кушнер встретились в четверг, участвовали в процессе извлечения обогащенного урана из Венесуэлы несколько недель назад. Этот материал из исследовательского реактора в прошлом месяце прибыл в Южную Каролину для обработки.

Некоторые из ядерных экспертов, участвовавших во встрече, также присоединились к Кушнеру и Уиткоффу в Омане для переговоров с Ираном по ядерной программе перед войной.

"Это ведущие ядерные эксперты США, которые знают, как выполнять технические задачи, связанные со сделкой с Ираном", – сказал один из собеседников издания.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил о готовности встретиться с верховным лидером Ирана, но только при условии заключения соглашения о прекращении огня. Пока поводов для встречи он не видит.

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