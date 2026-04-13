'Отправим корабли на дно': в Иране ответили на угрозы Трампа о морской блокаде

В Иране резко отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа относительно морской блокады иранских портов, заявив о готовности применить силу в ответ. В Тегеране назвали действия Вашингтона "военной безосновательной пропагандой" и пригрозили уничтожением американских кораблей, которые пытаются блокировать порты.

Видео дня

Об этом пишет Sky News. Отмечается, что блокада, о которой ранее заявлял Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном, уже начала действовать в соответствии с объявленными сроками.

Член комитета парламента Ирана по вопросам внешней политики и национальной безопасности Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран не признает легитимность таких действий США. Он назвал блокаду "военно необоснованной" и подчеркнул, что Иран не поддастся на давление.

По его словам, любые корабли ВМС США, которые попытаются блокировать иранские порты, будут "отправлены на дно моря".

Боруджерди также выразил сомнение в способности Вашингтона реализовать свои угрозы и заявил, что другие страны НАТО вряд ли поддержат такой шаг.

Что предшествовало

В понедельник, 13 апреля, США начали анонсированную американским президентом Дональдом Трампом полную морскую блокаду иранских портов.

Американский лидер заявил, что военно-морские силы Ирана уже понесли значительные потери и фактически "оказались на дне моря". По словам Трампа, во время операции на Ближнем Востоке было уничтожено 158 судов.

В то же время он уточнил, что часть иранских катеров, которые в Тегеране называют "скоростными ударными", американские силы не атаковали, поскольку не рассматривали их как существенную угрозу.

Трамп заявил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к установленной зоне блокады, будут немедленно уничтожены. По его словам, для этого будут применяться те же методы и средства, которые ранее использовались США в борьбе с наркоторговлей на море.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поддержал решение Трампа ввести морскую блокаду иранских портов. По его словам, Израиль одобряет "твердую позицию" Вашингтона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!