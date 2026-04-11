Три нефтяных танкера прошли через Ормузский пролив: это имеет решающее влияние для рынка

Два китайских супертанкера, загруженные сырой нефтью, вероятно, прошли через Ормузский пролив через несколько часов после того, как греческое судно прошло по этому водному пути. Восстановление Ормузского пролива имеет решающее значение для мировой торговли нефтью, поскольку его закрытие привело к потере миллионов баррелей поставок на мировые рынки.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Три танкера вместе имеют транспортную вместимость около 6 миллионов баррелей сырой нефти, что все еще значительно ниже уровня мирного времени.

Если все три танкера пройдут в субботу, это станет днем крупнейшего вывоза нефти через Ормузский пролив с момента, когда война привела к практически полной остановке движения по этому водному пути в начале марта. Ни один из них не перевозит нефть из Ирана и не имеет очевидных прямых связей с этой страной. С начала войны подавляющее большинство сырой нефти, покинувшей регион, происходит из Исламской Республики.

Восстановление работы облегчит давление на все более жесткие физические рынки во всеммире. США и Иран планируют провести мирные переговоры в Исламабаде в ближайшие дни.

Два китайских супертанкера станут первыми из азиатской страны, которые вывозят баррели из региона, что является благом для Пекина, но тем не менее подчеркивает, что страна также пострадала от конфликта.

Два китайских супертанкера – это Cospearl Lake и He Rong Hai. Греческий – Serifos. На звонки операторам судов вне обычного рабочего времени или не ответили, или не сразу ответили. Serifos и He Rong Hai загрузили свои грузы в Саудовской Аравии, тогда как Cospearl Lake сделал это в Ираке, свидетельствуют данные отслеживания.

Почти все движение через водный путь, по которому обычно перевозится около пятой части мировой нефти и аналогичная часть сжиженного природного газа, остановилось в течение дня после начала войны 28 февраля.

Хотя цифровое отслеживание судов может быть манипулированным, сигналы трех судов выглядят соответствующими настоящим движениям судов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая должна была бы поощрить страны к координации оборонных усилий по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Они опасались, что это могло бы стать "молчаливым одобрением" военных действий на этом морском пути.

