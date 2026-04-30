США хотят использовать гиперзвуковые ракеты в войне с Ираном: что известно о Dark Eagle

Центральное командование США просить направить на Ближний Восток гиперзвуковые ракеты Dark Eagle для удара по Ирану. С помощью этой системы американская армия стремится использовать ракеты большей дальности для поражения пусковых установок баллистических ракет в глубине страны.

В случае одобрения это станет первым случаем развертывания США своей гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Исторический прецедент

Россия и Китай уже развернули свои собственные версии гиперзвуковых ракет, в то время как США отстают от графика и до сих пор не объявили​​полностью готовой систему Dark Eagle.

В запросе на предоставление ракет Центральное командование США оправдывает этот шаг тем, что Иран переместил свои пусковые установки за пределы зоны действия высокоточных ракет. Источник, знаком с вопросом, рассказал, что решение по запросу еще не принято, а Центральное командование США отказалось от официальных комментариев.

Если это решение будет одобрено, оно также послужит сигналом стратегическим противникам – России и Китаю – о том, что США, наконец, способны сравниться с возможностями, которые они давно освоили.

Что известно о системе

Система Dark Eagle, также известная как LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) это первая полноценная наземная гиперзвуковая ракетная система США. Это оружие класса Boost-Glide (ускорение и планирование).

Ракета разгоняется с помощью мощного твердотопливного ускорителя, после чего гиперзвуковой планирующий блок C-HGB (Common Hypersonic Glide Body) отделяется и летит к цели, маневрируя в атмосфере на огромной скорости.

По официальным данным, дальность достигает около 2775 км, однако в последних отчетах на начало 2026 года заявляется способность поражать цели на дистанции до 3500 км.

Система размещается на мобильных тягачах M983 (один комплекс включает 4 пусковые установки по 2 ракеты в каждой).

За счет маневрирования блок C-HGB крайне сложно перехватить существующими системами ПРО, так как он летит не по предсказуемой баллистической траектории, а в сенсорном разрыве между атмосферой и космосом.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не готовы согласиться ни на какие договоренности с Ираном, если Тегеран будет пытаться контролировать судоходство в Ормузском проливе. Именно этот вопрос стал одной из ключевых преград для возобновления переговоров между сторонами.

Рубио также сказал, что Иран подвергается санкциям и значительному давлению со стороны многих стран и особенно Соединенных Штатов Америки. Однако это давление может быть еще больше, если Тегеран не согласится на мирное соглашение. Рубио добавил, что решение по этому поводу принимает президент.

