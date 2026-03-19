'США действуют по плану': Хегсет заявил о поражении более 7000 иранских целей

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что во время ударов США и Израиля по Ирану было поражено более 7 тысяч целей. По его словам, американская сторона действует в соответствии с утвержденным планом и не собирается останавливаться на промежуточных результатах.

Об этом Гегсет сказал на пресс-конференции в четверг, 19 марта. Его цитирует The Guardian.

Глава Пентагона подчеркнул, что речь идет не о поэтапных действиях, а о масштабном применении высокоточной и разрушительной силы по территории Ирана и его военным объектам.

"На сегодня мы поразили более 7 000 целей в результате ударов по всему Ирану и по его военной инфраструктуре. Это – не постепенные шаги. Это применение сокрушительной силы с высокой точностью", – заявил Гегсет.

Он также утверждает, что иранские способности по производству баллистических ракет, вероятно, подверглись мощнейшему удару и сократились на 90% с начала конфликта. Аналогичную оценку, по словам Гегсета, можно дать и производству дронов-камикадзе.

Отдельно он заявил об уничтожении более 120 кораблей иранского флота и ликвидации 11 подводных лодок.

Решение о моменте окончания войны будет принимать Трамп

Глава Пентагона заявил, что США "действуют по плану", при этом конкретных сроков завершения войны с Ираном он не назвал.

Он пояснил, что решение о моменте, когда цели США будут считаться достигнутыми, будет принимать президент. При этом Гегсет заверил, что Вашингтон уверенно движется по определенному курсу.

"В конце концов, это будет выбор президента – определить момент, когда мы сможем сказать: "Мы достигли всего необходимого от имени американского народа, чтобы гарантировать нашу безопасность". Так что нет, конкретных временных рамок не установлено. Но мы уверенно идем намеченным курсом", – сказал Гегсет.

Также он анонсировал новые, еще более мощные удары по Ирану уже в ближайшее время. По его словам, боевые возможности американской армии продолжают расти, тогда как положение Ирана, наоборот, ухудшается.

Какие страны оказались наиболее готовыми к сотрудничеству с США

Комментируя международную поддержку, Гегсет назвал Израиль чрезвычайно сильным и готовым к сотрудничеству партнером с самого начала кампании. Кроме того, он отметил страны Персидского залива, которые, по его словам, пошли навстречу США и активно взаимодействуют с Вашингтоном в сфере безопасности.

"Мы гордимся тем, что защищаемся вместе с ними, стоим бок о бок, да и вообще сотрудничаем во всем. ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и другие", – отметил Хегсет.

Отдельно глава Пентагона подтвердил информацию медиа о том, что оборонное ведомство может получить до 200 миллиардов долларов на финансирование войны и общей военной безопасности Соединенных Штатов. В то же время он уточнил, что эта сумма еще может измениться. Одной из ключевых целей дополнительного финансирования Гегсет назвал пополнение военных запасов.

"Я думаю, что эта цифра может измениться. Чтобы убивать злодеев, нужны деньги. Мы снова обратимся к Конгрессу и нашим людям там, чтобы обеспечить надлежащее финансирование", — добавил Гегсет.

Как сообщал OBOZ.UA, американские вооруженные силы готовятся к возможным следующим шагам в своей кампании против Ирана. В частности, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч военнослужащих для усиления операции на Ближнем Востоке.

