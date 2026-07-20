США близки к возобновлению полномасштабной войны с Ираном – WP

Конфликт между США и Ираном стремительно обостряется, поскольку стороны продолжают наносить удары по военным и стратегическим объектам, а потери среди американских военных растут. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил новую волну атак американских сил в ответ на гибель солдат, а в Вашингтоне уже обсуждают возможность более широкой военной кампании.

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В то же время эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может перерасти в полномасштабную войну, к которой США пока не полностью готовы. Об этом сообщает The Washington Post.

Вашингтон усиливает военное давление на Тегеран

Как отмечается в материале, Трамп объявил о начале новой волны ударов Центрального командования США по целям в Иране.

"Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь… великих патриотов, которые погибли", – сказал он во время общения с журналистами.

По данным американских военных, атаки были направлены на объекты, которые, по их оценке, использовались для нападений на коммерческие суда и гражданское судоходство в районе Ормузского пролива.

Во время общения с журналистами Трамп также заявил, что не придает значения намерениям Тегерана отказаться от двустороннего меморандума о взаимопонимании, заключенного месяц назад.

В то же время, по словам одного из американских чиновников, администрация США рассматривает возможность расширения военной кампании, а Пентагон уже наращивает присутствие боевой авиации в регионе. Однако собеседник предупредил, что масштаб операции может ограничить нехватка средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и возможностей для быстрого переброса дополнительных сил.

"У нас недостаточно ресурсов для безопасного функционирования, и я не думаю, что Белый дом осознает это", – объяснил он.

Военные эксперты считают, что США пока не готовы к проведению наземной операции в Иране, несмотря на то, что Дональд Трамп не исключал такого сценария. По их мнению, дополнительными препятствиями являются истощение запасов вооружения и высокие риски для американских войск.

В то же время Центральное командование США сообщило об успешном поражении иранских объектов береговой обороны, систем ПВО, морской инфраструктуры, а также складов с ракетами и беспилотниками.

Иран, со своей стороны, заявил об ударах по строящейся атомной электростанции и атаковал беспилотниками американские военные позиции в Кувейте. Кроме того, по данным американского чиновника, удары США по транспортной инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса Тегеран расценил как эскалацию конфликта.

Американские базы в регионе оказались уязвимыми

На днях госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему открыт для дипломатического урегулирования, однако обратил внимание на признаки внутренних противоречий в иранской власти. Между тем спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф призвал к национальному единству, заявив, что оно является необходимым условием для победы в противостоянии с врагом.

"Я не вижу никакого пути урегулирования ситуации в проливе в краткосрочной перспективе. Эта война, которую мы сами выбрали, обернулась катастрофой. Это была катастрофа с военной точки зрения. Это была катастрофа с точки зрения того, как нас воспринимают во всем мире", – сказал высокопоставленный демократ в Комитете Сената по разведке.

Гибель американских военнослужащих вновь обострила дискуссию об уровне защищенности военных баз США на Ближнем Востоке.

Бывший военный, проходивший службу на авиабазе в Иордании, отметил, что значительная часть объектов состоит из контейнерных или металлических конструкций и палаток, которые практически не способны выдержать удары ракет, минометов или беспилотников. По его словам, даже более современные укрепленные сооружения не гарантируют защиты от прямого попадания баллистической ракеты.

По информации издания, смертоносный удар по базе в Иордании стал как минимум вторым успешным нападением Ирана на этот объект за последнюю неделю. Днем ранее в результате ещё одной атаки были ранены около 20 американских военных, часть из которых получила осколочные ранения.

Тегеран обещает ответ после новых ударов США

Иран заявил, что американские войска нанесли удар по недостроенной атомной электростанции в Дарховине, и пообещал дать на это "надлежащий ответ".

Между тем Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении уже девятой подряд волны ночных ударов по территории Ирана.

По данным американского командования, целями атак стали военные командные пункты, системы противовоздушной обороны, объекты берегового наблюдения, пусковые установки ракет и беспилотников, а также элементы системы связи.

В CENTCOM подчеркнули, что целью операции является дальнейшее ослабление способности Ирана наносить удары по коммерческому судоходству и гражданским судам в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях США нанесли новую волну ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Седьмую ночь подряд американские военные наносят удары по целям на территории этой страны: на этот раз были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные склады оружия и иранские морские силы.

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