Сравнили с Путиным? Economist выпустил 'знаковую' обложку с Трампом

Издание The Economist поместило на обложку своего нового выпуска президента США Дональда Трампа, изображенного обнаженным по пояс верхом на белом медведе. Обложку опубликовали в официальном аккаунте журнала в Instagram.

Изображение появилось в соцсетях самого The Economist и сопровождает главный материал нового номера. В публикации редакция пояснила, что иллюстрация связана с аналитической статьей о роли Дональда Трампа в мировой политике.

Мемы и параллели

На иллюстрации Трамп сидит верхом на белом медведе, что вызвало ассоциации с известными мемами о российском диктаторе Владимире Путине. В 2011–2012 годах в интернете массово распространялись фотомонтажи, где Путина изображали без рубашки на медведе, и тогда это стало вирусным образом.

На этот раз The Economist использовал подобный визуальный прием, но в другом политическом контексте.Пользователи соцсетей быстро обратили внимание на сходство и начали сравнивать новую обложку со старыми мемами.

Главная статья номера

Фотографией проиллюстрировали материал под названием "Настоящая опасность, которую представляет Дональд Трамп". В статье говорится о выступлении президента США на Всемирном экономическом форуме в Давосе и о кризисе в отношениях между США и Европой, в частности из-за ситуации вокруг Гренландии.

Авторы анализируют изменение подходов Вашингтона к союзникам и возможные последствия для трансатлантической безопасности. В тексте отмечается, что европейские лидеры оказались перед новой реальностью в отношениях с Соединенными Штатами.

"В течение последних десятилетий заверения американской защиты баловали европейцев. Вместо того чтобы иметь дело с жесткой силой, они сосредоточились на хорошей жизни. Эти времена прошли. Европейские лидеры должны стремиться замедлить распад трансатлантического альянса, но они также должны готовиться ко дню, когда НАТО больше не будет", – заключают авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы уже владели Гренландией, но добровольно вернули ее Королевству Дания. На самом деле этот поступок был ошибочным, потому что Копенгаген не демонстрирует своей благодарности.

Также он добавил, что США якобы не будут применять войска для захвата острова. Однако если Дания откажется отдать этот остров, администрация Дональда Трампа "это запомнит" и сделает выводы.

