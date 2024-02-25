Спикер Палаты представителей США Джонсон призвал разрешить израильские поселения на западном Берегу реки Иордан

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подверг критике решение администрации Байдена возобновить давнюю политику в отношении Израиля. Это касается территорий Западного берега Иордана. Израильские поселения там раньше в США считали оккупированными землями. Этот вектор политики был изменен бывшим президентом США Трампом.

Майк Джонсон заявил, что "еврейский народ имеет историческое и законное право жить на земле Израиля, в том числе в библейском центре, в Иудее и Самарии". Он назвал позором решение администрации Байдена считать расширение израильских поселений на территориях Иордана противоречащими нормам международного права.

"Это абсолютный позор, что у Байдена приняли такое решение, особенно учитывая, что Израиль борется с террористами сразу на нескольких фронтах. Администрация Байдена должна прекратить подрывать Израиль и способствовать усилиям по делегитимизации Израиля", - отметил Джон. .

В свою очередь у Байдена напомнили, что политика непризнания израильских поселений действовала как при республиканской, так и при демократической администрациях. "США уже давно придерживаются политики, согласно которой любые новые поселения контрпродуктивны для достижения крепкого мира. Они также несовместимы с международным правом", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху представил кабинету министров документ с принципами управления Газой после войны. Документ называется "День после ХАМАС" и предусматривает назначение для управления различными службами в секторе "местных чиновников", не связанных с терроризмом.