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Спикер Палаты представителей США Джонсон призвал разрешить израильские поселения на западном Берегу реки Иордан

Михаил Левакин
Новости. Мир
1 минута
1,9 т.
Спикер Палаты представителей США Джонсон призвал разрешить израильские поселения на западном Берегу реки Иордан

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подверг критике решение администрации Байдена возобновить давнюю политику в отношении Израиля. Это касается территорий Западного берега Иордана. Израильские поселения там раньше в США считали оккупированными землями. Этот вектор политики был изменен бывшим президентом США Трампом.

Майк Джонсон заявил, что "еврейский народ имеет историческое и законное право жить на земле Израиля, в том числе в библейском центре, в Иудее и Самарии". Он назвал позором решение администрации Байдена считать расширение израильских поселений на территориях Иордана противоречащими нормам международного права.

"Это абсолютный позор, что у Байдена приняли такое решение, особенно учитывая, что Израиль борется с террористами сразу на нескольких фронтах. Администрация Байдена должна прекратить подрывать Израиль и способствовать усилиям по делегитимизации Израиля", - отметил Джон. .

В свою очередь у Байдена напомнили, что политика непризнания израильских поселений действовала как при республиканской, так и при демократической администрациях. "США уже давно придерживаются политики, согласно которой любые новые поселения контрпродуктивны для достижения крепкого мира. Они также несовместимы с международным правом", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху представил кабинету министров документ с принципами управления Газой после войны. Документ называется "День после ХАМАС" и предусматривает назначение для управления различными службами в секторе "местных чиновников", не связанных с терроризмом.

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