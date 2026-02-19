Союзников больше нет: как США лишили Кубу российской протекции и при чем тут Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа перекрыла поставки нефти на Кубу из-за действий в Венесуэле и тарифного давления на Мексику. Это произошло на фоне обострения экономической ситуации на острове в 2025 году и привело к масштабному топливному кризису.

О ситуации на Кубе сообщает CNN со ссылкой на местных жителей, представителей бизнеса и заявления американских чиновников. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник: "Нет нефти, нет денег, нет ничего", добавив, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими властями.

Пустые улицы Гаваны

Еще несколько лет назад водитель ретроавто Мэнди Пруна вспоминал другой период. После восстановления дипломатических отношений между США и Кубой в 2015 году, которое инициировал тогдашний президент Барак Обама, остров пережил туристический подъем. Пруна вместе со своим ярко-красным Chevrolet 1957 года постоянно работал с туристами.

Он говорит, что среди его клиентов были известные люди, в том числе Уилл Смит, Рианна и Ким Кардашьян. Американские дипломаты даже выбрали его авто для церемонии поднятия флага возле посольства США в Гаване после официального восстановления связей между странами.

"Все сектора общества выиграли от этого. Люди красили дома, открывали новый бизнес. Для меня это было лучшее время туризма на Кубе", – рассказал Пруна.

Теперь ситуация противоположная. Из-за сокращения поставок нефти и резкого падения туристических потоков его работа фактически остановилась. "Мне нужен бензин, чтобы работать, и мне нужны туристы, чтобы работать", – сказал он.

Страна без ресурсов

Куба, по оценкам журналистов, переживает самую глубокую экономическую неопределенность за последние десятилетия. Остров с почти 10-миллионным населением постепенно погружается в состояние паралича.

Занятия во многих школах приостановили, часть работников отправили в вынужденные отпуска, чтобы экономить электроэнергию. Частично закрыли гостиницы, которые и без того оставались полупустыми. Рейсы из России и Канады отменили из-за недостатка авиатоплива для дальних перелетов.

Великобритания и Канада рекомендовали своим гражданам воздержаться от необязательных поездок на Кубу. Организаторы ежегодного сигарного фестиваля Habanos, который приносил миллионы долларов, также отменили мероприятие. Компания Sherritt International объявила об остановке добычи никеля и кобальта из-за топливного кризиса.

Во многих государственных больницах сократили объем услуг. Из-за недостатка топлива и неисправности мусоровозов в районах накапливаются отходы. А ночью в Гаване видно звезды – город часто остается почти полностью без света из-за плановых отключений.

Давление из Вашингтона

Администрация Дональда Трампа заявляет, что кубинские власти должны открыть централизованную экономику, иначе она рискует окончательно разрушиться. В Белом доме отмечают, что нынешняя модель больше не работает без внешних субсидий.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который имеет кубинское происхождение и давно критикует власти острова, ранее заявил, что обсуждать с руководством Кубы он готов только вопрос передачи власти. Во время Мюнхенской конференции по безопасности он сказал: "Это режим, который почти полностью выживал за счет субсидий – сначала от Советского Союза, затем от Уго Чавеса. Впервые он не получает субсидий от никого, и его модель была разоблачена".

По словам Рубио, Куба годами держалась на внешней поддержке – сначала от СССР, а впоследствии от Венесуэлы во времена Уго Чавеса. Теперь, как утверждает американская сторона, таких ресурсов больше нет.

Риск гуманитарного кризиса

Журналисты отмечают, что страна может столкнуться с гуманитарными последствиями. Большинство продуктов питания Куба импортирует после десятилетий проблем в сельском хозяйстве.

Эта система снабжения также оказалась под угрозой. Некоторые политики кубинского происхождения в США призвали полностью прекратить любую помощь острову. Конгрессвумен от Флориды Мария Эльвира Салазар заявила: "Это момент, когда нужно остановить все: больше никакого туризма, никаких денежных переводов, никаких механизмов, которые продолжают финансировать и поддерживать диктатуру".

Она также добавила, что понимает последствия такого решения: "Думать о голоде матери, о ребенке, который нуждается в немедленной помощи, просто невыносимо. Никто не может остаться равнодушным к этой боли. Но именно перед таким жестоким выбором мы стоим как изгнанники".

На фоне ежедневных отключений электроэнергии часть частных компаний, которые импортировали продовольствие из США, уже приостановили работу. Они объясняют это невозможностью хранить продукты без холодильного оборудования.

Детали дефицита

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в январе призвал граждан "творчески сопротивляться" и действовать в условиях, приближенных к военным. Он заявил в телевизионном обращении: "Мы будем есть то, что сможем вырастить в каждом месте. Если топлива будет меньше, то продукты питания не смогут перевозиться из одних муниципалитетов в другие".

На агрорынках в Гаване продавцы сообщают о трудностях с доставкой фруктов и овощей из сельских районов в столицу. Одна из продавщиц, которая назвалась Анаиси и отказалась указывать фамилию, сказала: "Мы платим в два-три раза больше, чтобы пополнить запасы и удовлетворить потребности людей. Нет еды. Последствия будут ужасными. У нас ничего не останется".

Из-за недостатка горючего возникают перебои с транспортировкой товаров между муниципалитетами. От этого зависят не только рынки, но и больницы, школы и коммунальные службы.

Мэнди Пруна, который более 20 лет работал водителем классического авто, заявил, что рассматривает возможность эмиграции в Испанию вместе с семьей. "Сейчас все неопределенно. Топлива нет. Мы не знаем, будет ли оно и как мы за него заплатим", – сказал он.

В то же утро, по его словам, он приостановил свою лицензию на работу водителем туристических ретроавтомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон не будет диктовать Гаване свои условия, заявил после угроз Дональда Трампа президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он раскритиковал Соединенные Штаты, намекнув, что они "все превращают в бизнес – даже человеческие жизни".

