'Никто не диктует нам, что делать': на Кубе резко отреагировали на угрозы Трампа

Вашингтон не будет диктовать Гаване свои условия, заявил после угроз Дональда Трампа президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он раскритиковал Соединенные Штаты, намекнув, что они "все превращают в бизнес – даже человеческие жизни".

На своей странице в X (Twitter) 11 января Диас-Канель отреагировал на "совет" американского коллеги пойти на сделку, "пока не поздно". Лидер латиноамериканского государства подчеркнул, что США "не имеют права указывать Кубе на что-либо, абсолютно ни на что".

"Куба – свободная, независимая и суверенная страна. Никто не диктует нам, что делать", – написал он в соцсети.

Тяжелая экономическая ситуация в Кубе, по словам президента, "является результатом драконовских мер крайней изоляции, которые США применяют к нам (Кубе. – Ред.) уже шесть десятилетий и угрожают ужесточить".

"Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США уже 66 лет, и она не угрожает, она готовится и готова защищать Родину до последней капли крови", – утверждает Диас-Канель.

Реакция главы МИД Кубы

В тот же день министр иностранных дел Бруно Родригес подчеркнул, что у Кубы, "в отличие от США", нет правительства, которое занимается "наемничеством, шантажом или военным давлением на другие государства".

"Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые осуществляют свое право на развитие коммерческих отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США", – ответил главный дипломат государства после предложения "сделки" со стороны Вашингтона.

Угрозы Дональда Трампа

Ранее американский глава предупредил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги, "посоветовав" пойти на сделку с Соединенными Штатами.

Мол, Куба "много лет жила за счет большого объема нефти и денег из Венесуэлы", обеспечивая в обмен "услуги безопасности" экс-президенту Уго Чавесу и его преемнику Николасу Мадуро (Бруно Родригес опровергает эти обвинения).

"Больше никакой нефти или денег для Кубы – ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить соглашение, перед тем, как будет поздно", – предупреждал Трамп. Публично он не уточнял, какие именно условия сделки предлагает Гаване.

