США могут отменить санкции против Венесуэлы: Бессент назвал сроки

Дополнительные санкции США против Венесуэлы могут быть сняты уже на следующей неделе. Вашингтон обсуждает этот шаг для содействия продаже венесуэльской нефти.

Такую возможность допустил глава американского Минфина Скотт Бессент, передает Reuters. "Мы отменяем санкции на нефть, которая будет продаваться", – сказал чиновник.

На вопрос о времени реализации Бессент ответил: "Это может быть уже на следующей неделе". Он не уточнил, какие конкретно ограничения правительство планирует отменить.

Санкции Соединенных Штатов запретили международным банкам и другим кредиторам сотрудничать с венесуэльским правительством без специальной лицензии. Учреждения называли это препятствием для сложной реструктуризации долга на сумму 150 миллиардов долларов, которую рассматривают как ключ к возвращению частного капитала в Венесуэлу.

Теперь Министерство финансов США рассматривает изменения, которые бы способствовали репатриации выручки от продажи нефти, хранившейся преимущественно на судах, обратно в Венесуэлу.

Бессент сообщил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк уже обратились к его ведомству относительно их возобновления взаимодействия с Венесуэлой.

Министр заверил, что Минфин США готов конвертировать специальные права заимствования Венесуэлы у МВФ в доллары для использования при восстановлении этой страны.

Вашингтон рассматривает возможность, что почти 5 миллиардов долларов США, которые сейчас заморожены в рамках специальных прав заимствования МВФ, можно будет использовать для помощи в восстановлении экономики Венесуэлы.

Эти шаги являются частью усилий администрации Дональда Трампа по стабилизации Венесуэлы и поощрения возвращения американских производителей нефти в Каракас.

Что предшествовало

МВФ не сотрудничал с Венесуэлой более двух десятилетий; последняя официальная оценка экономики Венесуэлы МВФ была завершена в 2004 году. Венесуэла выплатила свой последний кредит Всемирному банку в 2007 году, когда предшественник Мадуро, покойный Уго Чавес, заявил, что государству "больше не придется обращаться к Вашингтону" за финансированием.

