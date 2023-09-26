Соцсеть X Илона Маска стала самой большой площадкой для российской дезинформации – Еврокомиссия

В связи с предстоящими выборами в странах ЕС социальные сети должны проявлять повышенную бдительность в контексте борьбы против дезинформации, связанной с Россией. При этом площадка Х (бывший Twitter) стал самым крупным источником распространения пропаганды РФ.

Такое заявление сделала вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова на фоне опубликованных отчетов ЕС о борьбе крупных технологических компаний, таких как Meta, Google и TikTok с фейками. Об этом сообщает Bloomberg.

"Это оружие массовых манипуляций, которое стоит много миллионов евро и направлено как против россиян, так и против европейцев и остального мира. Наибольшие платформы должны учитывать этот риск. Тем более что следует ожидать активизации Кремля и других перед европейскими выборами", – заявила Йоурова .

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Как сообщается, большинство крупных платформ согласились сотрудничать с Европейским союзом по вопросам добровольного кодекса поведения, который направлен на установление стандартов для проверки фактов. Эти компании также запустили пилотный проект с целью оценки масштабов проблемы.

"X, бывший Twitter, больше не подпадающий под действие кодекса, является платформой с наибольшей долей постов с ложной информацией или дезинформацией... Поэтому мое послание к Twitter: вы должны соблюдать жесткое законодательство, и мы следим за тем, что вы делаете" , – заявила Йоурова.

По словам Веры Йоуровой, некоторые платформы уже активно борются с российской дезинформацией. К примеру, компания Google заявила, что в течение четырех месяцев закрыла более 400 каналов, связанных с операциями российского влияния. В то же время компания Meta расширила свое партнерство по проверке фактов на 22 языках в странах Европейского союза.

Вице-президент ЕК также отметила, что приток российской дезинформации сейчас особенно остро ощущается в Словакии, где в субботу состоятся выборы.

"Словакия была избрана как страна с благоприятной почвой для успеха российских прокремлевских, провоенных нарративов", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание The New York Times попало в скандал из-за российской пропаганды. На сайте издания появилась статья авторства руководителя кабульского офиса NYT Томаса Гиббонса-Неффа, в которой он обвинил Украину в ударе по рынку в Константиновке Донецкой области 6 сентября.