Искусственный интеллект оценил вероятность ядерной войны и назвал ключевые факторы

Соединенные Штаты Америки и Россия являются обладателями наибольших запасов ядерных боеголовок, количество которых исчисляется тысячами. В случае прямой ядерной войны между этими странами последствия могут быть фатальными для всей планеты.

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По данным искусственного интеллекта, вероятность ядерной войны между РФ и США крайне низкая, но не нулевая. Такого мнения придерживается чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI.

На сегодняшний день глобальная ядерная война является одним из самых больших геополитических страхов, но и одним из самых контролируемых. По данным ИИ, в период 2025-2030 годов вероятность ядерной эскалации зависит от определенных обстоятельств.

Что касается прямой масштабной ядерной война между США и РФ, искусственный интеллект дает прогноз менее 1%, ведь все стороны понимают, что такой сценарий приведет к уничтожению человечества.

В то же время вероятность локального использования тактического ядерного оружия РФ, например, против Украины или стран Балтии, искусственный интеллект оценивает в 5–15% ChatGPT считает, что Москва может пойти на такой шаг в случае радикального поражения РФ на фронте.

Случайная ядерная эскалация из-за технической или коммуникационной ошибки оценивается в 1–3% Такой сценарий вероятен из-за высокого уровня напряжения. В 1983 году такую ​​ситуацию едва не вызвала ошибка ПВО СССР.

Угрозы ядерного удара без фактического применения искусственный интеллект оценивает в 50% При чем это уже происходит как часть стратегии сдерживания.

Прогнозируя сценарии на 2025-2030 годы ChatGPT считает, что США и РФ продолжают наращивать ядерное вооружение, но будут избегать прямого столкновения.

В случае, если политическая система РФ или США окажется во власти авантюристов, изоляционистов или фанатиков, риск применения ядерного оружия возрастет. Такой сценарий очень маловероятен, но имеет непрогнозируемые последствия.

"Вероятнее всего развитие событий – это продолжение холодного противостояния, угрозы, демонстрации силы, но без реального использования ядерного оружия. Прямая ядерная война между США и РФ в ближайшие годы маловероятна. Но сценарии случайной эскалации или применения тактического оружия в региональном конфликте (например, в Украине) нельзя полностью исключить", – отметил искусственный интеллект.

Напомним, Великобритания планирует купить истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что в ближайшей перспективе альтернативы американскому "ядерному зонтику" для стран ЕС нет.

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