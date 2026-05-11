Состояние француженки с хантавирусного лайнера ухудшилось: власти Франции призывают граждан не паниковать

Во Франции подтвердили первый случай хантавируса у женщины, которая находилась на борту круизного судна MV Hondius. После возвращения в страну состояние пациентки резко ухудшилось, а власти усилили меры изоляции для контактных лиц.

Видео дня

Об этом заявила министр здравоохранения Франции Стефани Рист в эфире France Inter. По ее словам, болезнь подтвердили у одной из пяти граждан Франции, которых эвакуировали самолетом после вспышки инфекции на борту судна MV Hondius. Министр сообщила, что ночью после возвращения состояние пациентки ухудшилось.

Сейчас женщина находится в специализированной больнице. По словам Рист, в медучреждении применяют специальные защитные условия, чтобы не допустить распространения вируса.

Еще четверо французов, эвакуированных с судна, пока имеют отрицательные результаты тестов на хантавирус. Однако их оставили в больнице минимум на 15 дней, а тесты планируют повторять.

По словам Стефани Рист, во Франции также установили 22 контактных лица. Речь идет о пассажирах двух авиарейсов, которыми путешествовали люди с круизного лайнера.

Один из рейсов пролегал между островом Святой Елены и Йоханнесбургом. На борту находились восемь французов и 69-летняя гражданка Нидерландов, муж которой умер на судне MV Hondius.

После посадки на рейс в Амстердам состояние женщины начало ухудшаться, поэтому ее сняли с самолета и госпитализировали в больницу в Южной Африке. На этом рейсе также находились 14 французов, с которыми уже связались органы здравоохранения.

Французские власти призвали контактных лиц соблюдать самоизоляцию. Стефани Рист также призвала не паниковать и подчеркнула, что, в отличие от Covid-19, хантавирус уже хорошо известен медикам.

В Министерстве здравоохранения Франции также заявили, что страна имеет достаточно масок, ПЦР-тестов и других ресурсов. В то же время Стефани Рист отметила, что пока не существует рекомендованного препарата против хантавируса, а исследования вакцины находятся на начальном этапе.

Директор отдела эпидемиологии новых заболеваний Института Пастера Арно Фонтане заявил, что болезнь развивается достаточно быстро. По его словам, в течение первых трех дней у пациентов обычно появляются лихорадка, боль в мышцах и расстройства пищеварения. Уже после этого возникают легочные симптомы, которые свидетельствуют об ухудшении состояния.

Арно Фонтане добавил, что изоляция симптоматических пациентов позволяет разорвать цепь передачи инфекции. В то же время он отметил, что в ближайшие недели могут появиться новые случаи заражения.

Напомним, в Польше одного человека поместили на семидневный карантин. Это связано с тем, что он мог контактировать с пассажиром круизного лайнера Hondius, на котором был обнаружен хантавирус.

Как сообщал OBOZ.UA, с борта корабля продолжается эвакуация пассажиров. Из аэропорта страны уже вылетели 20 граждан Великобритании, 14 граждан Испании и шестеро граждан Канады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!