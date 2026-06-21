"Сосредоточьтесь на своей популярности": Мелони ответила на упреки Трампа

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ответила на заявления президента США Дональда Трампа, который пошел на эскалацию их спора. Американский лидер обвинил итальянского лидера в "пиаре" на его имени, на что та посоветовала ему сосредоточиться на собственной популярности.

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Об этом Мелони написала в Facebook. Она подчеркнула, что не будет возвращаться к этой теме, поскольку по-прежнему верит в единство Запада и "не считает, что это зрелище соответствует нашим задачам".

Политик обратилась к Трампу, отметив, что его постоянные и безосновательные нападки не имеют смысла.

"Что касается моей популярности, то дружба с вами, безусловно, не помогла мне, и она не зависит от моих отношений с вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и именно это я всегда и делала", — заявила она.

Мелони ответила и на упреки Трампа касательно американских военных баз в Италии. Использование этих объектов регулируется соглашениями, которых в Риме всегда придерживались. Они не могут быть нарушены, пока Мелони занимает пост премьер-министра, предупредила она, напомнив, что Италия – это по-прежнему суверенное государство.

"В любом случае, моя популярность вас не касается. Советую вам сосредоточиться на своей", – резюмировала премьер.

Что предшествовало

Президент США рассказал итальянскому телеканалу, что Мелони якобы "умоляла" сфотографироваться с ним на встрече "Большой семерки".

"Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не сфотографировался, но мне было ее жалко", – пренебрежительно сказал он в интервью.

Мелони ответила, что утверждения Трампа "полностью выдуманы". "Я, честно говоря, потрясена. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками", – отметила она.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил об отмене запланированного визита в США, который должен был состояться 21-22 июня.

Позже Трамп обвинил Мелони в "пиаре" на его имени и упрекнул из-за решения Рима не помогать Вашингтону в военной операции против Исламской Республики Иран. Это вызвало значительные логистические неудобства, признал республиканец.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости назначения единого европейского представителя для возможных переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация на фронте и политическая позиция ЕС требуют более скоординированного подхода.

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