"Хочет поднять себе рейтинг": Трамп пошел на эскалацию спора с Мелони и заявил, что ему ее жаль

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил итальянскую премьер-министра Джорджу Мелони в "пиаре" на его имени и упрекнул из-за решения Рима не помогать Вашингтону в военной операции против Исламской Республики Иран. Мелони не промолчала и посоветовала Трампу обратить внимание на его собственные рейтинги.

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Новый виток публичной ссоры лидеров произошел 20 июня. Республиканец посвятил Мелони пост в Truth Social, где в очередной раз раскритиковал политика за ее "уговоры" сфотографироваться на саммите "Группы семи" (это мероприятие прошло 15–17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен).

Трамп набросился на Мелони, а также на "так называемых союзников по НАТО"

Глава Белого дома повторил свое утверждение о том, что премьер-министр Италии "снова и снова просила сфотографироваться с ним во время встречи G7".

Он почему-то убежден, что таким образом лидерша пыталась поднять свой рейтинг. К слову, ее партия "Братья Италии" (FDI) имеет стабильные показатели поддержки и, по предварительным прогнозам, может рассчитывать на победу на выборах осенью 2027 года.

"Ее рейтинг популярности в Италии сейчас низкий, возможно, из-за того, что она отказала Соединенным Штатам Америки – стране, которая искренне любит и защищает Италию, – когда речь шла о том, чтобы не позволить Ирану получить или разработать ядерное оружие (хотя, кстати, так же поступило и НАТО)!" – обиделся на Мелони Трамп.

Он продолжил критику, поскольку премьер-министр не разрешила американским войскам "даже пользоваться итальянскими взлетно-посадочными полосами". Это вызвало большие логистические неудобства, признал республиканец.

"И это несмотря на то, что США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других так называемых союзников по НАТО. Теперь, после того как Соединенные Штаты военным путем победили Иран, она хочет снова подружиться, чтобы поднять свои рейтинги. Нет, спасибо!!!" – эмоционально завершил свой пост Трамп.

Реакция итальянской премьер-министра

Мелони в тот же день ответила главе Белого дома. Она заявила, что "эти постоянные неспровоцированные атаки являются бессмысленными".

"Что касается моей популярности, то дружба с вами точно не помогла, но она и не зависит от отношений с вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и это именно то, что я всегда делала... Моя популярность вас не касается. Предлагаю вам сосредоточиться на своей", – обратилась политик к Трампу.

Что предшествовало

За день до этого президент США рассказал итальянскому телеканалу, что Мелони якобы "умоляла" сделать с ним совместный снимок на встрече "Большой семерки".

"Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не сфотографировался, но мне было ее жалко", – пренебрежительно сказал он в интервью.

Эти слова вызвали скандал. После них Мелони ответила, что утверждения Трампа "полностью выдуманы". "Я, честно говоря, потрясена. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками", – отметила она.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил об отмене запланированного визита в США, который должен был состояться 21–22 июня.

Как писал OBOZ.UA, ранее Джорджа Мелони заявила, что не поддерживает идею приглашения главаря РФ Владимира Путина на саммит G20. Она подчеркнула, что именно сейчас не тот момент, когда международное сообщество должно делать шаги навстречу российскому лидеру.

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