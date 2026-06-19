Трамп похвастался, что Мелони "умоляла о фото" с ним на саммите G7: как отреагировала премьер-министр Италии

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони разразился дипломатический скандал после саммита G7. Американский лидер заявил, что глава итальянского правительства якобы "умоляла" его сфотографироваться вместе, однако Мелони публично опровергла эти слова и назвала их вымыслом.

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Об этом сообщила The Guardian. Издание ссылается на заявления политиков.

Трамп заявил, что Мелони просила его сфотографироваться

Во время интервью итальянскому телеканалу La7 Дональд Трамп рассказал о своей встрече с Джорджей Мелони в кулуарах саммита G7.

По словам президента США, премьер-министр Италии якобы очень просила его о совместном фото.

"Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела фото со мной. Я бы не стал этого делать, но мне стало её жалко", – заявил Трамп.

Эти слова быстро вызвали резонанс как в Италии, так и за её пределами.

Мелони резко ответила президенту США

Премьер-министр Италии почти сразу отреагировала на заявление Трампа в социальных сетях.

Она опубликовала короткое видео, в котором категорически отвергла слова американского президента.

"Ни я, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляют", – заявила Мелони.

Глава правительства также отметила, что была удивлена услышанным.

"Я потрясена этими абсолютно выдуманными утверждениями", – подчеркнула она.

"Это не впервые"

Мелони также раскритиковала отношение Трампа к союзникам Соединенных Штатов. По ее словам, американский президент уже не впервые позволяет себе подобные высказывания в адрес партнеров Вашингтона.

"Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками. Это не первый случай", – заявила она.

Премьер-министр добавила, что её разочаровывает разница между риторикой Трампа в отношении союзников и его подходом к врагам Запада.

"Меня разочаровывает то, что он не демонстрирует такой же решимости в отношении врагов Запада и Соединенных Штатов, лидеров которых он, напротив, часто воспринимает гораздо более снисходительно", – отметила Мелони.

Глава МИД Италии отменил поездку в США

Скандал получил продолжение и на уровне итальянского правительства.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил об отмене запланированного визита в Соединенные Штаты, который должен был состояться 21–22 июня.

В своем посте в социальной сети X он назвал слова Трампа оскорбительными для всей страны.

"Серьезные и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. Именно поэтому я решил отменить свой визит в Соединенные Штаты", – заявил Таяни.

Министр обороны Италии также встал на сторону Мелони

Поддержку премьер-министру выразил и министр обороны Италии. В своем посте он заявил, что не может представить ситуацию, при которой Мелони просила бы кого-то о совместном фото.

"Я не могу представить, чтобы Джорджа Мелони просила кого-то о фотографии, даже под угрозой", – написал он.

Министр также отметил, что премьер-министру пришлось отложить личные эмоции ради интересов Италии, Европы и Запада.

В то же время он назвал заявление Трампа очередным проявлением плохого политического стиля.

"Такие шутки не приносят пользы никому: ни США, ни Италии, ни нашему союзу", — подчеркнул глава Минобороны.

Скандал стал новым испытанием для отношений США и Италии

Инцидент стал одним из самых громких дипломатических конфликтов между Вашингтоном и Римом за последнее время.

Несмотря на то, что Джорджа Мелони традиционно считали одним из ближайших европейских партнеров Дональда Трампа, его заявление вызвало резкую реакцию не только со стороны самой премьер-министри, но и представителей итальянского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, обвинив её в слабой позиции в отношении международной безопасности и энергетической политики. Он возмутился тем, что Мелони поддержала Папу Римского.

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