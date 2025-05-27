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Собирала деньги для боевиков "Л/ДНР": в Германии провели обыски в офисах пророссийской организации

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
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Собирала деньги для боевиков 'Л/ДНР': в Германии провели обыски в офисах пророссийской организации

В Берлине и Бранденбурге немецкие правоохранители провели одновременные обыски в офисах организации Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e. V. Также обыски проходили у нескольких лиц, которые, как считается, причастны к деятельности указанной организации. Ассоциация (в переводе это "Мост друзей – Кригсопферхильфе"), как утверждают правоохранители, финансово поддерживала так называемые "республики" на оккупированных территориях Донбасса.

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Как утверждают в прокуратуре ФРГ, расследование против Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe продолжается "в рамках дела о поддержке иностранной террористической организации". Прокуратура также выдала несколько ордеров на арест.

Официальные лица Германии утверждают, что организация работала с 2015 по 2022 годы, в частности, злоумышленники собирали среди немцев пожертвования и переправляли "гуманитарную помощь" оккупантам и боевикам на захваченные территории Украины.

Глава ассоциации Лиане К (на фото ниже), помимо прочего, распространяла пророссийские видео в сети и призывала к блокированию западного военного транспорта, направляющегося в Украину. Второй фигурант дела, Клаус К. якобы переправлял деньги на оккупированный восток Украины через сеть компаний.

Собирала деньги для боевиков "Л/ДНР": в Германии провели обыски в офисах пророссийской организации

Хотя ордера на арест указанных лиц подписаны генеральным прокурором ФРГ, их еще не задержали. Считается, что оба сейчас находятся на территории РФ.

Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe была создана как "ассоциация помощи жертвам войны" в 2015 году. Причем глава организации никогда не скрывала свои пророссийские настроения и откровенно признает, что создала организацию "во время поездки в Москву".

Собирала деньги для боевиков "Л/ДНР": в Германии провели обыски в офисах пророссийской организации

"Одним из основных требований к ассоциации с самого начала было тесное сотрудничество с властями. Городская администрация или мэр предоставляет списки мест, где помощь больше всего нужна, и предоставляет целевую помощь", – отмечают в организации.

В сети еще в 2022 году немцы обращали внимание своей полиции на эту организацию.

Собирала деньги для боевиков "Л/ДНР": в Германии провели обыски в офисах пророссийской организации

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты решили закрыть еще 9 шахт на Донбассе – вместо обещанных миллиардов, инвесторы отказались разрабатывать месторождения и пытаются сдать шахты местным "властям". Это в очередной раз подтвердило, что временно оккупированные территории для РФ – лишь ресурс.

А тем временем российский диктатор подписал указ, которым узаконил грабеж недвижимости на временно оккупированных территориях. Теперь до 2028 года граждане Украины не смогут перерегистрировать свое жилье, ну а потом (по российским законам) окончательно его потеряют.

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