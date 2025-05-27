Собирала деньги для боевиков 'Л/ДНР': в Германии провели обыски в офисах пророссийской организации

В Берлине и Бранденбурге немецкие правоохранители провели одновременные обыски в офисах организации Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e. V. Также обыски проходили у нескольких лиц, которые, как считается, причастны к деятельности указанной организации. Ассоциация (в переводе это "Мост друзей – Кригсопферхильфе"), как утверждают правоохранители, финансово поддерживала так называемые "республики" на оккупированных территориях Донбасса.

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Как утверждают в прокуратуре ФРГ, расследование против Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe продолжается "в рамках дела о поддержке иностранной террористической организации". Прокуратура также выдала несколько ордеров на арест.

Официальные лица Германии утверждают, что организация работала с 2015 по 2022 годы, в частности, злоумышленники собирали среди немцев пожертвования и переправляли "гуманитарную помощь" оккупантам и боевикам на захваченные территории Украины.

Глава ассоциации Лиане К (на фото ниже), помимо прочего, распространяла пророссийские видео в сети и призывала к блокированию западного военного транспорта, направляющегося в Украину. Второй фигурант дела, Клаус К. якобы переправлял деньги на оккупированный восток Украины через сеть компаний.

Хотя ордера на арест указанных лиц подписаны генеральным прокурором ФРГ, их еще не задержали. Считается, что оба сейчас находятся на территории РФ.

Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe была создана как "ассоциация помощи жертвам войны" в 2015 году. Причем глава организации никогда не скрывала свои пророссийские настроения и откровенно признает, что создала организацию "во время поездки в Москву".

"Одним из основных требований к ассоциации с самого начала было тесное сотрудничество с властями. Городская администрация или мэр предоставляет списки мест, где помощь больше всего нужна, и предоставляет целевую помощь", – отмечают в организации.

В сети еще в 2022 году немцы обращали внимание своей полиции на эту организацию.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты решили закрыть еще 9 шахт на Донбассе – вместо обещанных миллиардов, инвесторы отказались разрабатывать месторождения и пытаются сдать шахты местным "властям". Это в очередной раз подтвердило, что временно оккупированные территории для РФ – лишь ресурс.

А тем временем российский диктатор подписал указ, которым узаконил грабеж недвижимости на временно оккупированных территориях. Теперь до 2028 года граждане Украины не смогут перерегистрировать свое жилье, ну а потом (по российским законам) окончательно его потеряют.

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