Настоящая цена российских обещаний: вместо миллиардных инвестиций на Донбассе массово закрывают шахты

Российские кафиры решили закрыть еще 9 шахт на Донбассе – вместо обещанных 65 млрд рублей инвесторы отказались разрабатывать месторождения и пытаются сдать шахты местным "властям". Это еще раз подтвердило, что временно оккупированные территории (ТОТ) для РФ – только ресурс.

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Как сообщили РосСМИ, избавиться от угольных шахт решили компании "Импекс-Дон" и "Донский уголь" - первая арендовала 2 шахты на неподконтрольной территории Донецкой области, а вторая - 7 шахт в Луганской области. В общей сложности они обещали вложить в 15 объектов 65 млрд рублей (790 млн долларов), но из-за нерентабельности, связанной с удорожанием кредитов в РФ и низкими мировыми ценами на уголь, пытаются вернуть их для дальнейшей ликвидации.

В Минэнерго РФ разрешили избавиться от активов, но требуют удерживать шахты до закрытия – это стоит 20-30 млн рублей в месяц, или соответственно 240-360 млн рублей в год. Кроме того, незаконные владельцы должны также оплатить создание соответствующих техпроектов, которые стоят 50 млн рублей и могут занять до года.

Таким образом, в целом расходы будут составлять 2-3 млрд рублей – из федерального или из регионального бюджета эти средства выделять отказываются. Инвесторы же отмечают, что не являются недропользователями, поскольку специально брали временную лицензию на аренду, чтобы определить перспективы разработки шахт.

"Кремль годами обманывал жителей оккупированных территорий баснями о "процветании" под властью РФ. На самом деле Москва относится к захваченным территориям, как к ресурсу. Как только оккупантам становится невыгодно, они без всяких угрызений совести бросают население ТОТ на произвол судьбы". цену российским обещаниям", – заявили на этот счет в Центре противодействия дезинформации.

Сколько шахт продолжают работать на оккупированных территориях, неизвестно, но по подсчетам расформированного Минэнергоугля Украины до начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году работало 95 угольных шахт. Впрочем, в 2023 году эксминистр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что значительная доля предприятий находится на консервации или в процессе ликвидации, и в результате на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей должно остаться 15 шахт.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым узаконил грабеж недвижимости на временно оккупированных территориях. Теперь до 2028 года граждане Украины не смогут перерегистрировать свое жилье, а затем (по российским законам) окончательно его потеряют.

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