На оккупированной территории "узаконен" масштабный отжим жилья украинцев: что будет с домами и квартирами

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым узаконил грабеж недвижимости на временно оккупированных территориях. Теперь до 2028 года граждане Украины не смогут перерегистрировать свое жилье, ну а потом (по российским законам) окончательно его лишатся.

Видео дня

О подробностях циничной схемы – в материале OBOZ.UA.

Новый поворот

В России с 15 марта заработали новые ограничения на регистрацию прав на недвижимость на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Путин подписал указ, который запрещает "гражданам из недружественных стран" (в списке, помимо стран Запада, и Украина) регистрировать свои дома и квартиры без получения специального разрешения. А их будут выдавать коллегиальными органами, которые будут формироваться "главами регионов" в согласовании со специализированной структурой правительства РФ.

Исключение в запрете сделано лишь для действующих и бывших военнослужащих российских оккупационных войск и членов их семей. То есть это касается перешедших на сторону оккупантов граждан Украины, по какой-то причине еще не получивших паспорт РФ.

В указе Путина сказано, что данные ограничения будут действовать до 1 января 2028 года.

Чем это грозит

Этот указ фактически является легализацией отжима жилья украинцев, которые в 2022 году бежали от войны.

"Есть мнение, что это сделано для окончательного принуждения украинцев на ВОТ к получению российского гражданства – под угрозой потери жилье. Частично это так, но только частично. На примере оккупированной части Донецкой и Луганской областей могу сказать, что там, наверное, практически все местные жители (кроме Приазовья) уже стали обладателями паспорта РФ. Я точно знаю, что многие это сделали вынужденно. Например, мои бывшие соседи – пожилые супруги и их родственница – стали "россиянами" в конце прошлого года. То есть после 10 лет оккупации! Люди держались, но российские захватчики не оставили выбора. Без гражданства страны-агрессора там не выжить: не будет ни медобслуживания, ни-че-го. А сейчас Путин легализовал масштабный грабеж жилья украинцев", – поделился с OBOZ.UA офицер ВСУ родом с Донетчины.

Пожилых людей, у которых нет родственников, уже не особо волнует, что будет завтра с их жильем. Совсем другое дело – бежавшие от оккупации украинцы, рассчитывавшие продать дом или квартиру, чтобы приобрести недвижимость на свободной территории. Теперь их надежды тают на глазах.

По словам жительницы Мелитополя (Запорожская область), уже некоторое время оккупационная власть требовала вносить объекты недвижимости в Росреестр. Несмотря на то, что час "икс" установлен до 2028 года, некоторые украинцы спешили переоформить документы.

"Это не говорит о том, что они предатели и коллаборанты, люди просто пытались выручить хоть какие-то деньги за жилье, в которое они не намерены возвращаться. Конечно, надежда на деоккупацию есть, но когда она будет? Может пройти несколько лет, а жить как-то надо", – поделилась женщина.

Если раньше на оккупированной территории допускались операции с недвижимостью по доверенности, оформленной на гражданина РФ, то теперь эта лазейка закрылась.

"Да и трудно назвать это лазейкой, в последнее время для перерегистрации уже требовали личное присутствие собственника жилья, а также оригиналы документов – а не как раньше заверенные копии", – добавила мелитопольчанка.

Таким образом сразу отсеялось большое количество владельцев жилья. И их квартиры стали включать в список "бесхозяйных", которые подлежат национализации "в пользу республики".

Тем же гражданам Украины, которые решили лично приехать и заняться документами, это сделать, мягко говоря, непросто. Украинцев в РФ пропускают только через московский аэропорт "Шереметьево", где нужно пройти фильтрацию. А это жесткий и зачастую многочасовой допрос сотрудниками ФСБ, проверка всех гаджетов и тому подобное.

Процент отказа в пересечении российской границы – очень большой. Причем могут запретить въезд на…50 лет. То есть в этом случае украинцы уже ничего не могут сделать со своей недвижимостью. Последний же указ Путина просто добавил налет "законности" на все это мародерство.