Собирал данные об авиации и оборонпроме: в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Латвии задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу страны-террориста России. Задержанный передавал российскому ГРУ данные об авиационной инфраструктуре.

Как сообщает Delfi, задержание произошло в ночь с 17 на 18 октября. Операцию провели сотрудники Службы государственной безопасности Латвии вместе со Службой военной разведки и безопасности.

По данным следствия, гражданин Латвии собирал информацию о частной авиационной инфраструктуре, местах пребывания войск НАТО и событиях в оборонном секторе страны. Полученную информацию он передавал российской военной разведке. Также известно, что он узнавал об условиях приобретения латвийских SIM-карт.

Правоохранители изъяли у мужчины носители информации, которые сейчас исследуют. Подозреваемого в шпионаже взяли под стражу.

Ранее в Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу российских спецслужб. Российский агент имела двойное гражданство, регулярно посещала РФ и работала на ФСБ, собирая нужную информацию.

Также сообщалось, что в Польше правоохранители задержали активиста и стримера Пйотра Н., которого подозревают в ряде преступлений. Речь идет о призывах к ненависти по национальному и религиозному признаках и распространении символики, которая поддерживает российскую агрессию против Украины.

