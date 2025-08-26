Пыталась перевезти вино в Россию: в Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу ФСБ

В Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу российских спецслужб. Российский агент имела двойное гражданство, регулярно посещала РФ и работала на ФСБ, собирая нужную информацию.

Соответствующее решение принял Тартуский уездный суд 26 августа, пишет ERR. Эрну Моисееву, которая имела как эстонское, так и российское гражданство, признали виновной в шпионаже против Эстонской Республики и приговорили к трем годам лишения свободы.

В чем обвинили женщину

Следствие установило, что в конце 2023 года Моисеева установила контакт с сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Она получила задание собирать данные в пользу российских спецслужб, в частности информацию о лицах, военной технике и сотрудниках правоохранительных органов на территории Эстонии.

Кроме этого, Моисеева передавала ФСБ информацию о лицах, представляющих интерес для российских спецслужб, а также о выходцах из России, проживающих в Эстонии.

Моисеева пыталась вывозить в Россию предметы роскоши

Отдельным пунктом обвинения стала попытка нарушения международных санкций против России, которые запрещают вывозить из Эстонии в РФ предметы роскоши. Однако Моисеева пыталась дважды перевезти из Эстонии в РФ семь бутылок вина стоимостью более 300 евро каждая. В обоих случаях эстонские таможенники остановили незаконную перевозку и предотвратили доставку запрещенных товаров в Россию. Как отметили в пресс-службе суда, преступление не было доведено до конца в силу обстоятельств, не зависящих от женщины.

Как наказали шпионку

Суд признал ее виновной в совокупности преступлений и назначил три года лишения свободы. Также женщина должна компенсировать государству процессуальные издержки в размере 3140,14 евро.

Уголовное дело рассматривали в порядке согласительного производства. Ранее административных или уголовных наказаний в Эстонии Моисеева не имела.

Государственный прокурор Трийну Олев-Аас объяснила, что российские спецслужбы интересуются не только государственной тайной. По ее словам, даже, на первый взгляд, второстепенная информация может стать важной для ФСБ, поскольку Москва отслеживает общественные настроения в Эстонии и использует это для вербовки или информационного воздействия.

Заместитель гендиректора Департамента полиции безопасности (КаПо) Таави Наритс отметил, что Моисеева регулярно пересекала эстонско-российскую границу. Он предостерег эстонские компании от рисков, связанных с работниками с двойным гражданством, проживающими в России, поскольку это представляет опасность для клиентов и коллективов, а "дешевая рабочая сила не перевешивает угрозу безопасности государства".

В Госпрокуратуре сообщили, что бывший работодатель женщины уже принял меры для минимизации дальнейших рисков. Власти также призвали граждан информировать КаПо в случае, если пограничники РФ пытаются получить от них данные об Эстонии или ее жителях.

Как сообщал OBOZ.UA, российское телевидение начало пугать свою аудиторию "угрозой" со стороны Эстонии. Пропагандисты пожаловались на то, что страна якобы может нанести "превентивный удар" по территории РФ, укрепляет границу и "готовится к войне".

