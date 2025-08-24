СМИ: администрация Трампа одобрила продажу Украине более 3000 авиаракетов ERAM

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Они должны прибыть примерно через шесть недель.

Видео дня

В то же время использование оружия с дальностью действия от 240 до 450 км потребует для Киева получения одобрения от Министерства обороны США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Решение – за Пентагоном

"Пентагон месяцами блокировал использование Украиной ракет дальней дальнего радиуса действия для ударов по территории России, ограничивая Киев от использования мощного оружия в борьбе против вторжения Москвы", – пишет WSJ.

Отмечается, что пакет вооружений стоимостью $850 миллионов, который преимущественно финансируется европейскими странами, включает другие позиции и был фактически утвержден еще в конце весны. Однако его откладывали до завершения переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, по крайней мере один раз Украина пыталась использовать системы ATACMS (именно они позволяют осуществлять пуски дальнобойных ракет) против целей на территории России, но получила отказ. Чиновники подчеркивают, что вето США на удары дальней дальности ограничило военные операции Сил обороны, поскольку Белый дом пытался склонить Кремль к началу мирных переговоров.

Ныне заместитель министра Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби разработал "механизм пересмотра" для решения запросов Киева относительно запусков оружия большой дальности производства США, а также того, которое предоставляется Украине европейскими союзниками, которые полагаются на американскую разведку и компоненты. Но окончательное слово – за министром обороны Питом Хегсетом.

"Президент Трамп четко дал понять, что война в Украине должна прекратиться. Сейчас никаких изменений в военной позиции между Россией и Украиной не произошло. Министр Гегсет работает в ногу с президентом Трампом", – прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

WSJ пишет, что Пентагон и украинские чиновники не ответили на запросы о комментариях относительно одобрения продажи 3350 авиаракет ERAM.

Так, официально США не объявили планов по новым поставкам ERAM, но отмечается, что другие виды вооружений, которые европейские правительства закупают у американцев, могут помочь Украине в пределах собственных границ. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью 145 км.

Что предшествовало

Летом 2024 года стало известно, что Военно-воздушные силы США разрабатывают новый класс высокоточных ракет воздушного базирования ERAM (Extended-Range Attack Munition). В запросах, которые ВВС направляли оружейным компаниям, прямо говорилось, что это вооружение будет предназначено для борьбы Украины против России. Тогда отмечалось, что американские военные заинтересованы в создании недорогой ракеты, которая быстро разрабатывается и способна преодолевать расстояние до 450 км.

Авиационные крылатые ракеты большой дальности ERAM используется как воздушное оружие класса "воздух – поверхность". Они предназначены для поражения наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать ее под различные цели. Однако Пентагон уже несколько месяцев блокирует применение Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Аналитики отмечают, что именно требование Минобороны США об одобрении фактически отменило решение предыдущего президента Джо Байдена, принятое в последний год его пребывания в должности, позволить Украине нанести удары по России с помощью дальнобойной системы ATACMS.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине представили собственную дальнобойную ракету FP-5 "Фламинго". Президент Владимир Зеленский отметил, что это самая успешная ракета, которая у нас есть – она летит 3000 км.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!