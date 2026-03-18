Молдавский вице-премьер, ответственный за реинтеграцию Приднестровья в республику, бывший посол Молдовы в Киеве Валериу Киверь в Брюсселе представил европейским партнерам Стратегию возвращения Приднестровья. План, разработка которого была завершена в феврале этого года, определяет основные этапы и принципы восстановления единства страны – исключительно мирным путем.

Предпосылкой возвращения левобережья под контроль Кишинева является полная демилитаризация и демократизация региона, отмечает "Европейская правда". Процесс должен базироваться на соблюдении суверенитета Молдовы в пределах ее границ 1990 года.

Реинтеграции Приднестровья

Реинтеграция будет происходить через введение единых фискальных, таможенных и торговых правил на обоих берегах Днестра. Для поддержки этого процесса предлагается создать специальный фонд конвергенции, который будет наполняться за счет национальных и международных взносов.

Ключевым элементом плана является привлечение международной гражданской миссии или администрации, которая будет следить за вопросами безопасности. Международная администрация должна постепенно передать полномочия в регионе центральной власти Молдовы после выполнения мероприятий по разоружению.

Амнистия для должностных лиц

Кишинев также предлагает систему гарантий для жителей региона, включающую право на гражданство и амнистию для должностных лиц, не причастных к нарушениям прав человека. Социальные выплаты после объединения должны оставаться на уровне не ниже того, который существовал до момента реинтеграции.

В Стратегии отмечается, что воссоединение страны должно происходить согласованно с курсом на европейскую интеграцию. В то же время документ допускает сценарий, при котором право ЕС на левом берегу будет временно приостановлено во время официального вступления Молдовы в Евросоюз.

Политически опасная тема

Избиратели Молдовы не считают приднестровскую проблему первоочередной, отмечает "Европейская правда". Также в широком обществе нет согласия ни относительно путей возвращения, ни относительно политической системы, ни относительно экономических потерь, на которые должна пойти страна ради восстановления территориальной целостности.

"Как следствие, тематику Приднестровья в Молдове считают политически опасной, и о ней старательно молчат перед каждыми выборами. Ни одна из партий-лидеров не выносит это в свои предвыборные тезисы. И самое главное: у подавляющего большинства избирателей это молчание не вызывает никаких возражений", – отмечает издание.

Что предшествовало

Несмотря на "политическую опасность", документ появился, потому что в последнее время "требования звучат не изнутри страны, а извне", объясняет издание. Еще в прошлом году от европейских чиновников приходилось слышать, что они ждут соответствующих решений и действий Кишинева после выборов.

Напомним, например, как в прошлом году президент Румынии Никушор Дан заявил, что вступление Молдовы в Евросоюз может произойти "включая Приднестровье". Причем если бы парламентские выборы выиграли пророссийские силы, весь процесс вступления вообще был бы остановлен.

Как сообщал OBOZ.UA, после российского обстрела Днестровской ГЭС в Черновицкой области, в реке Днестр, которая поставляет воду большинству населения Молдовы, обнаружили технические масла. В ответ молдавские дипломаты вызвали российского посла и передали ему бутылку воды из загрязненной реки.

