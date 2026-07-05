«Ситуация ещё никогда не выглядела так благоприятно»: Писториус предсказал, когда Россия может решиться на нападение на страны НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может быть готова пойти на риск нападения на территорию НАТО к 2029 году. В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация на фронте в Украине выглядит для Киева лучше, чем раньше, а российская армия продолжает нести значительные потери.

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Такую оценку глава Минобороны Германии дал в интервью Bild, отвечая на вопросы о войне России против Украины, оборонной политике Берлина и безопасности стран НАТО. По словам Писториуса, сейчас ключевым вопросом остается обеспечение дальнейшей поддержки Украины, а также укрепление обороноспособности Альянса.

Он отметил: "Ситуация ещё никогда не выглядела так хорошо, как сейчас".

Оценка обстановки на фронте

Писториус заявил, что существенных изменений на поле боя в последнее время не произошло. По его словам, продвижение сторон измеряется лишь несколькими километрами, однако оно сопровождается большими потерями, прежде всего для российской армии.

Министр подчеркнул, что одним из важнейших факторов стали успешные удары украинских сил по военным и логистическим объектам на территории России. По его словам, всё чаще удаётся наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, обеспечивающим российскую военную машину.

Отдельно Писториус прокомментировал вопрос о возможной передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он заявил, что на данный момент Киев не нуждается в этих ракетах.

Угроза для НАТО

Во время интервью министра также спросили о риске возможной агрессии России против стран НАТО.

Писториус ответил, что немецкая сторона исходит из того, что к 2029 году Россия может получить возможность пойти на риск даже частичного нападения на территорию Альянса.

"Мы исходим из того, что к 2029 году она будет способна пойти на риск нападения – пусть даже частичного – на территорию НАТО. Решится ли она на это на самом деле – неизвестно", – сказал министр.

Комплектование бригады

Писториус также заявил, что Бундесвер сегодня находится в лучшем состоянии, чем четыре года назад. В то же время он признал, что темпы поставок военной техники и оборудования пока не соответствуют количеству заказов.

Особое внимание министр уделил формированию немецкой бригады, которая будет развернута в Литве. Начиная с конца 2027 года, около 4800 военнослужащих будут отвечать там за выполнение оборонных задач НАТО.

По словам Писториуса, большинство должностей уже удалось заполнить добровольцами. Однако с комплектованием рядового состава и отдельных специалистов возникают трудности. Если добровольцев не хватит, может быть применен механизм принудительного назначения. По словам министра, это коснется менее тысячи военных.

Проблемы с закупками

Во время интервью глава Минобороны Германии также прокомментировал отмену проекта строительства фрегата класса F126, в который уже были вложены значительные бюджетные средства.

Писториус признал, что потери в размере двух миллиардов евро стали серьёзным ударом для налогоплательщиков.

"Эти два миллиарда евро – мягко говоря, катастрофа для налогоплательщиков. Но рисковать тем, что проект затянется еще больше и подорожает еще сильнее, – это была бы катастрофа еще более масштабная", – пояснил он.

По словам министра, сейчас главным приоритетом для оборонного ведомства является скорость закупок. Он подчеркнул, что Германия должна отказаться от чрезмерно сложных технических решений и сосредоточиться на том, чтобы необходимое вооружение поступало в армию без задержек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Германии просит Соединенные Штаты Америки разрешить увеличить производство американского оружия. Прежде всего это касается крылатых ракет Tomahawk и боеприпасов к тяжелым зенитно-ракетным комплексам Patriot.

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